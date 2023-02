« Redonner sa raison d’être à l’espace public est un défi majeur »

Ces terrains sont des lieux d’activités laissés pour les enfants, en accès libre. Ils sont gratuits, situés en milieu urbain. Les jeunes y créent ce qu’ils souhaitent. Entre réappropriation de l’espace public, renaturation des villes, sociabilisation et émancipation des enfants, ces espaces peuvent être une composante d’une éducation d’un nouveau genre.

Les terrains d’aventure apportent une vision différente de l’éducation, une opportunité de sortir du cadre scolaire. Ce sont des espaces intéressants pour développer l’autonomie des jeunes et leur permettre de révéler leur créativité. L’enfant se réapproprie un espace, une façon de faire. Il produit concrètement avec ses mains. Une grande liberté leur est laissée. Les éducateurs présents guident et accompagnent mais ne proposent pas directement des activités.

Dans un tel espace de liberté, il existe toujours un risque. Les animateurs s’appuient sur ce risque, expliquent aux enfants comment composer avec, en sécurité. Une charte d’utilisation du site est mise en place pour partager des règles de fonctionnement. Les enfants apprennent à vivre ensemble avec des conséquences positives sur leurs façons d’être à l’école et dans la ville.

Dans les années 1970, en France, des associations d’éducation populaire investissent des espaces à proximité d’immeubles, souvent des terrains vagues. Il ne s’agit pas de créer des lieux d’apprentissages formels mais de laisser les enfants vivre une expérience entre eux, souvent autour de la construction par exemple de cabanes avec des bois de récupération.

Puis, à partir des années 1980, les terrains d’aventure disparaissent progressivement avec le besoin de terrains pour créer des logements. Depuis dix ans, nous les voyons resurgir car les communes souhaitent permettre aux enfants et adolescents de se réapproprier un espace urbain repensé et revégétalisé.

Les collectivités proposent un projet global qui permet une ville « à hauteur d’enfants », où l’espace public n’est plus un espace contraignant mais de liberté pour les enfants. Les terrains d’aventure y participent.

Elles sont souvent les initiatrices et peuvent aider à ce que tous les acteurs, dont les enfants, puissent trouver leur place dans les lieux publics. Redonner sa raison d’être à l’espace public est un défi majeur.

Pour le bien de tous, et ici des enfants, elles peuvent agir sur la végétalisation des espaces publics, créer les conditions pour disposer de lieux qui ne soient pas que résidentiels ou commerciaux. Elles ont la possibilité de mettre un peu de vie dans les quartiers avec la création d’espaces de socialisation. Les terrains d’aventure y sont propices et les associations d’éducation populaire savent les faire vivre.

Terrains d’aventure, mode d’emploi

Les terrains d’aventure prennent vie au Danemark dans les années 1930. Carl Theodor Sørensen, paysagiste et architecte crée un terrain de jeux normalisé pour les enfants. Il se rend compte d’un manque d’appropriation et réfléchit à un nouveau concept où les enfants pourraient imaginer et construire leurs lieux d’activités.