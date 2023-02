Garde d’enfants, un choix d’accueil différent selon les caractéristiques familiales

Petite enfance

À l'occasion de la publication d'un rapport sur les modes de garde et d'accueil des jeunes enfants, la Drees pointe des diversités en fonction de l'origine sociale, géographique et professionnelle des familles. On fait le point sur les nouvelles données 2021.

Dis-moi quelle est ta situation professionnelle et familiale et la Drees te dira quel est ton type de garde privilégié. Dans son dernier rapport sur le mode de garde et d’accueil des jeunes enfants, publié le 12 février, la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques corrèle le type de garde des enfants de moins de trois ans et les situations personnelles de leurs parents.

En général, l’organisation de la garde des jeunes enfants résulte pour les parents à la fois de l’offre d’accueil sur le territoire, et des enjeux de conciliation entre vies familiale et professionnelle. Fin 2020, l’offre d’accueil des moins de 3 ans reste majoritairement portée par les assistantes maternelles avec 40,2 places pour 100 enfants de cet âge, alors qu’elle s’élève à 20,2 pour les offres collectives.

De moins en moins gardés par les parents

D’après les calculs de la Drees, la France métropolitaine comptabiliserait 2 millions d’enfants de moins de 3 ans sur son territoire, dont « 56% sont gardés la majeure partie du temps », c’est-à-dire du lundi au vendredi entre 8 heures et 19 heures, par un de leurs parents. Une situation de moins en moins fréquente dans les familles.

Depuis 2002, la garde assurée « à titre principal » par les parents est en net recul (-14 points). Comment expliquer cette différence ? « Le recours croissant aux modes d’accueil formels accompagne la hausse du taux d’emploi des mères de jeunes enfants », pointe le rapport. Et pour cause, le document s’appuie sur l’enquête Emploi en continu de l’Insee indiquant que « le taux d’emploi des mères d’au moins un enfant de moins de 3 ans est passé de 55% en 2003 à 63% en 2020 ».

Le travail, un facteur à prendre en compte

Si le rapport démontre une baisse générale des gardes parentales, les modes d’accueil utilisés varient « fortement » selon leur catégorie socioprofessionnelle, actuelle ou antérieure. « Seuls 25% des enfants dont la mère est cadre ou exerce une profession intellectuelle supérieure sont gardés principalement par leurs parents, contre 88% de ceux dont la mère n’a jamais travaillé », chiffre l’étude.

Le choix du mode d’accueil ne dépend pas seulement de la profession, mais il est aussi variable en fonction de leur catégorie sociale. « L’emploi d’une assistante maternelle nécessite d’avancer des sommes plus importantes avant de recevoir les allocations et de bénéficier des réductions d’impôts. » Un enfant dont la mère n’a jamais travaillé est rarement confié à un EAJE (5%) et encore moins à une assistante maternelle. Chez une famille dont la mère est ouvrière, ces taux s’élèvent respectivement à 8 et 20 %.

La crèche plébiscitée dans les grandes agglomérations

Après avoir analysé les compositions familiales, la Drees dresse le panorama géographique des offres d’accueil de la petite enfance. La principale disparité s’observe dans l’«inégale répartition » de ces dernières. Plus la commune est rurale, plus les familles privilégient les assistantes maternelles. A contrario, plus l’unité urbaine est importante, plus les EAJE sont convoités. « Les équipements d’accueil collectif nécessitent des investissements plus accessibles aux communes urbaines qu’aux communes urbaines », justifient les auteurs de l’étude.