Décryptage de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

LFSS

Partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, la loi de financement de la sécurité sociale est parue au Journal officiel du 24 décembre. Soutien à l'autonomie, désertification médicale... Décryptage des dispositions qui intéressent les collectivités.

Après une adoption à grand renfort d’article 49-3, les 116 articles de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 ont été soumis au Conseil constitutionnel. Dans leur décision du 20 décembre 2022, les Sages de la rue Montpensier valident l’usage à cinq reprises de la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution et écartent les critiques d’insincérité des hypothèses macroéconomiques ­retenues par le gouvernement.

En revanche, ils censurent des dispositions qui n’ont pas leur place dans la LFSS, n’ayant pas d’effet sur les dépenses ou les recettes de la Sécurité sociale, « la plupart introduites par amendement parlementaire », se satisfait le gouvernement. Exit la limitation du recours à l’intérim en sortie d’école dans les établissements de santé, sociaux et médicosociaux (art. 42) ; le renforcement des conditions de certification des comptes des établissements de santé privés (art. 43) proposé en réaction au scandale Orpea ; le rapport évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, d’un bilan visuel obligatoire à l’entrée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (art. 74).

Pour le gouvernement, la décision du Conseil constitutionnel « conserve donc sans les modifier la très grande majorité des mesures figurant dans le projet initial […] adoptées pour préparer l’avenir et améliorer le quotidien des Français ».

Déficit moindre

Le déficit de la Sécurité sociale en 2023 s’élèverait à 7,1 milliards d’euros. L’amélioration est nette par rapport à 2021 (- 29,3 milliards d’euros en comprenant le fonds de solidarité vieillesse [FSV]) et 2022 (- 18,9 milliards d’euros en comprenant le FSV) mais moindre que celle prévue fin septembre 2022 dans les documents de présentation du PLFSS 2023, qui tablaient sur un déficit de 6,8 milliards ­d’euros.

Dans l’intervalle, le gouvernement a en effet dû réagir notamment à la bronca des hospitaliers. Il a augmenté ­l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour 2022 en faveur des établissements de santé afin de financer la prolongation des mesures d’urgen­ces de l’été, apporter un soutien aux services sous tension et compenser les surcoûts liés à l’épidémie de Covid-19. La prévision 2023 tient compte en outre de la hausse du tarif horaire plancher des services d’aide à domicile à 23 euros au 1er janvier. L’Ondam 2023 s’établit à 244,1 milliards d’euros, soit une baisse de 0,8 % sur un an.

Soutien à l’autonomie

Quelque 3 000 infirmiers et aides-soignants viendront renforcer les effectifs des Ehpad, première étape d’un plan de 50 000 recrutements supplémentaires promis d’ici à 2027. S’y ajouteront 4 000 places additionnelles dans les services d’aide à domicile.

On serre la vis des établissements et services médicosociaux

Les règles relatives à la transparence financière et au contrôle des établissements et des services médicosociaux (ESMS) sont renforcées pour aboutir au financement direct de ces structures. Un groupe non directement gestionnaire d’un ESMS pourra ne plus recevoir les financements publics prévus par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) si l’autorité de tarification s’y oppose. En outre, il sera possible de mettre en cause la libre affectation des résultats des ESMS.

Les autorités de contrôle et de tarification, l’inspection générale des affaires sociales et celle des finances pourront contrôler les comptes des ESMS ainsi que ceux des gestionnaires et des groupes qui les détiennent. Un décret fixera les règles de comptabilité analytique permettant de retracer l’utilisation des dotations publiques par un ESMS et par son organisme gestionnaire, et la personne morale sous le contrôle de laquelle il est placé.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et les collectivités pourront mettre en place une convention préalable permettant à la CNSA d’assurer elle-même un recouvrement au niveau national. L’astreinte applicable en cas de non-respect des injonctions d’une autorité de contrôle après inspection est fixée à 1 000 euros par jour. Les sanctions financières passent de 1 à 5 % maximum du chiffre d’affaires.

On soutient le domicile

Les départements recevront une majoration de la compensation due au titre des revalorisations prévues dans le cadre de l’avenant 43 à la convention collective de la branche d’aide à domicile. En outre, il est prévu la montée en charge de la contribution de la CNSA aux départements après la création d’un temps dédié au lien social pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) vivant à domicile, mis en place sur proposition de l’équipe médicosociale du département chargée de l’évaluation des besoins des personnes âgées.

La forfaitisation de l’APA est généralisée sans la conditionner à la conclusion d’un CPOM . La réforme du financement des services d’autonomie à domicile est poursuivie. Une dotation globale à deux parties – un forfait socle et une part variable déterminée selon le niveau de dépendance des personnes accompagnées – est créée. Un décret précisera l’ensemble des critères relatifs aux besoins de soins et financements.

On va réfléchir

Des rapports sont demandés sur la mise en œuvre de l’encadrement des activités financières et immobilières des Ehpad , sur les surcoûts des revalorisations salariales dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile et les services de soins infirmiers à domicile, sur le nombre d’Ehpad publics en déficit ou cessation de paiements, sur l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement de six professionnels pour dix résidents en Ehpad.

D’autres rapports d’évaluation sont demandés sur la mise en place du tarif national de référence pour les prestataires de l’aide et de l’accompagnement à domicile, sur les professions du soin, du médicosocial et du social n’ayant bénéficié ni du Ségur de la santé ni des « accords Laforcade » (revalorisation des rémunérations des professionnels soignants actée en mai 2021).

Ambition de prévention

On prend rendez-vous

Pour réduire l’apparition de facteurs de risque ou de pathologies chez l’adulte, la loi prévoit des « rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie ». Programmés à 20-25 ans, 40-45 ans et 60-65 ans, ils seront « individualisés et adaptés aux besoins de chaque personne » et réalisés par un professionnel de santé.

La loi assigne à ces rendez-vous « d’être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles et des risques liés à la situation de proche aidant », et de promouvoir l’activité physique et sportive, la santé mentale et la santé sexuelle, une alimentation favorable à la santé, la prévention des cancers, des addictions et l’infertilité.

Leur contenu et leurs modalités de mise en œuvre et de prise en charge seront précisés par décret. La téléconsultation pourra être exceptionnellement utilisée.

On amplifie dépistage, contraception et vaccination

Les moins de 26 ans bénéficient d’un élargissement du dépistage sans ordonnance et de la prise en charge à 100 % des infections sexuellement transmissibles autres que le VIH. La contraception d’urgence en pharmacie, sans prescription, est gratuite pour les femmes majeures et l’extension de la mesure aux mineures a été annoncée.

Le texte ouvre aux infirmiers et aux sages-femmes la possibilité de prescrire et d’administrer des vaccins. Un arrêté précisera leur liste, les personnes ciblées et les modalités de traçabilité et de transmission des vaccinations réalisées aux médecins traitants. Le texte permet aux étudiants de troisième cycle de médecine et de pharmacie d’administrer les vaccins du calendrier vaccinal dans le cadre de leurs stages.

Plus d’accès aux soins contre la désertification médicale

On rationalise l’installation et on expérimente

Pour renforcer le soutien à l’installation des médecins dans les territoires est ­constitué auprès de chaque agence régionale de santé (ARS) un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé. Y sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés.

Les ARS peuvent en outre, sur autorisation de l’État et en concertation avec les conseils de l’Ordre des médecins territorialement compétents, imposer une expérimentation triennale de consultations de médecins généralistes ou spécialistes en zones sous-denses, dans six régions au maximum, dont un territoire ultramarin. Ces consultations sont organisées dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins.

L’accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) est retenu, à titre expérimental, pour trois régions. Les IPA peuvent être autorisés par l’Etat à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné. Ils adressent leur compte rendu des soins réalisés au médecin traitant et le reportent dans le dossier médical partagé. Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de ces deux dispositions qui feront l’objet d’un rapport d’évaluation en vue de leur généralisation.

Les infirmiers pourront, également à titre expérimental, signer les certificats de décès.

On allonge la formation des futurs médecins

Malgré les mobilisations des étudiants et des jeunes médecins contre une année d’internat supplémentaire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 entérine une durée du troisième cycle des études de médecine générale de quatre ans, par l’ajout d’une année au diplôme d’études ­spécialisées, effectuée sous forme de stage.

Cette année de professionnalisation sera réalisée en ambulatoire ou dans une commu­nauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) et, exceptionnellement, en milieu hospitalier ou extra-hospitalier.

Le stage aura lieu « sous un régime d’autonomie supervisée par un ou plusieurs praticiens, maîtres de stage, des universités agréées ». Les conditions de rémunération des étudiants et celles d’exercice de stage seront déterminées par décret.