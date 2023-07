Urbanisme, espaces verts, sciences participatives : nos lectures du moment

Urbanisme, espaces verts, sciences participatives ... Découvrez les derniers ouvrages sélectionnés pour vous en toute indépendance par la rédaction de Techni.Cités.

Villes en transition ? Les fondements permaculturels de l’urbanisme du futur



Placée sous l’égide du conseil scientifique « Capitale verte et transition », cette nouvelle série d’e-books propose des articles inédits signés par des chercheurs de tous horizons : sciences de la terre, sciences de l’ingénieur, etc. Ces textes courts visent à faire circuler les connaissances sur la question des transitions environnementales et de leurs impacts, plus précisément ici sur la « permaculture ». « À l’heure des crises à répétition, la focale sur les fondements permaculturels de cet urbanisme du futur mérite le détour car elle éclaire sous un jour nouveau l’art de (ré)habiter la terre tout en prenant à bras le corps la question de l’acceptabilité sociale et culturelle d’une telle entreprise », commente Charles Ambrosino, auteur de ce texte.

Pour consulter cet ouvrage, rendez-vous sur le site de la maison d’édition PUG.

Aménager durablement avec le végétal

Ce guide technique, réalisé par le département des Côtes d’Armor, en collaboration avec le CAUE22, l’Adac22 et les animateurs de bassins versants, vise à apporter à toutes les communes, quelle que soit leur taille, des outils de réflexion dans leurs aménagements communaux en matière de paysage, de biodiversité et de développement durable de leur territoire. Il permet de mieux connaître les organismes à même d’accompagner les collectivités dans leur démarche d’aménagement.

Il est disponible gratuitement en cliquant ici.



Guide sur les programmes urbains de sciences participatives

Pour permettre aux citoyens de se lancer dans l’observation de la nature en milieu urbain, le Groupe de Diffusions d’Informations sur l’Environnement a publié un « Guide sur les programmes urbains de sciences participatives ».

Il liste les différents protocoles de sciences participatives applicables au milieu urbain, en précisant s’ils sont compatibles avec les espaces verts des habitats collectifs, ainsi que les diverses bases de données collaboratives pouvant être agrémentées par les citadins.

Ce guide s’adresse à toute personne souhaitant prendre en main un protocole de sciences participatives urbaines, au grand-public bien évidemment, ainsi qu’aux structures relais (associations, collectivités, enseignants…) et bailleurs sociaux.

Télécharger gratuitement le guide en cliquant ici.