2023, première année de mise en œuvre de la COG pour la CNSA

Autonomie

Publié le 13/02/2023 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Système unique d’information pour l’Allocation personnalisée d'autonomie (Apa), développement des plateformes des métiers de l’autonomie et de l’habitat inclusif… La feuille de route 2023 de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, devenue gestionnaire de la 5e branche, est vouée à accompagner la transformation de l’offre vers la qualité et l’équité.

« La CNSA , profondément transformée et renforcée, est opérationnelle pour prendre en charge les responsabilités qui lui ont été confiées au travers de la convention d’objectifs et de gestion », a souligné Virginie Magnant, sa directrice, en présentant la feuille de route 2023, jeudi 9 février.

Avec un budget de 38,6 Mds € en 2023 (+ 45 % en quatre ans), la CNSA constate « le développement très important des financements alloués en soutien de l’accompagnement des personnes ». L’arsenal juridique accompagnant la création de la branche est complet, les équipes renforcées : la CNS , 115 ETP en 2019, a l’autorisation d’employer 200 ETP en 2023.

« Nous avons un socle juridique, des moyens humains et un socle financier qui permet à la Caisse de prendre à bras-le-corps ses missions et ses responsabilités », conclut Virginie Magnant. Deux orientations lui ont été données par le conseil : garantir l’équité de traitement entre les personnes quel que soit leur lieu de résidence et accompagner l’évolution et la qualité de l’offre d’accompagnement des personnes âgées et handicapées.

Des chantiers informatiques…

De fait, 2023 est la première année de mise en œuvre de la COG et un certain nombre de chantiers vont se déployer : ainsi, le système d’information national qui doit équiper les professionnels pour la gestion de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA).

« Ce chantier important de notre feuille de route pluriannuelle », doté d’un budget de 60 M€, doit aboutir à un « outil national unique » qui permettra aux agents de procéder à l’évaluation des besoins des personnes et d’ouvrir les plans d’aide.

Le travail de cadrage a été réalisé en 2022, un maître d’œuvre a été choisi. Une première version de l’outil devrait être déployée sous forme de pilote début 2024 dans quelques départements, avant de concerner l’ensemble au second semestre 2024.

… au profit de l’inclusion

Alors que les Ehpad souffrent toujours d’une « crise de confiance » du public et de fortes tensions de recrutements, la CNSA est engagée dans un chantier d’accompagnement de l’évolution de l’offre, autour du « virage domiciliaire » promu par son conseil. En 2023, cinq indicateurs vont être publiés pour offrir une information transparente sur les Ehpad, et offrir de nouveaux éléments d’aide au choix des établissements : description du plateau technique, profil des chambres, présence d’infirmières de nuit et de médecins coordonnateurs, organisation du lien avec les dispositifs d’appui.

Les sites d’information grand public – le Portail pour les personnes âgées et Mon parcours handicap – devraient se nourrir de données sur la qualité des accompagnements, en plus des indicateurs de la Haute autorité de santé, pour « restaurer la confiance par la transparence ».

Surtout, l’Ehpad a vocation à évoluer pour mieux ressembler au « chez-soi » : la caisse espère voir « en 2023 la sortie de terre d’un grand nombre d’habitats inclusifs que les conseils départementaux ont programmés sur la base de conventions signées en 2021 et 2022 ». Selon Stéphane Corbin, directeur adjoint, 1 885 habitats inclusifs ont été programmés pour accueillir 9 198 personnes âgées, dont 40 % sont déjà installées, et 8 872 personnes handicapées.

Transformer les Ehpad

Après un appel à projet national pour développer des tiers-lieux dans les Ehpad, la CNSA va prochainement mettre en place une mission nationale d’appui à l’investissement avec l’Agence nationale d’appui à la performance.

La CNSA soutient par ailleurs le fonctionnement des plateformes des métiers de l’autonomie dans 20 départements, qui doivent permettre d’attirer et de fidéliser les professionnels vers le secteur du grand âge et du handicap.

Enfin, elle est mobilisée pour contribuer à un certain nombre d’exercices comme la préparation de la Conférence nationale du handicap et les travaux du Conseil national de la refondation autour du bien-vieillir. De quoi susciter une petite inquiétude du côté du conseil, selon Jean-René Lecerf, son président : « L’abandon de la grande loi autonomie promise en 2017, et la multiplication des structures de concertation » pourraient témoigner d’un « certain manque de cohérence »…