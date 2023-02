Culture et sobriété numérique : comment faire ?

Transition écologique

Publié le 13/02/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Le site communicant.info a publié en janvier un livre blanc intitulé « Des pistes pour un numérique responsable ». Un document qui balise la démarche que doivent suivre les acteurs culturels publics ou associatifs soucieux de leur impact environnemental.

La force des outils numériques dans la création, la diffusion, et la médiation culturelles ne sont plus à démontrer. Et les acteurs culturels ne peuvent ignorer la place prise par ces technologies dans les pratiques du public, notamment les plus jeunes.

Cependant, le numérique n’est pas que vertueux. Il génère une empreinte carbone et des gaz à effet de serre, consomme de l’électricité et produit des déchets (équipements). Qui plus est, il creuse, si l’on n’y prend garde, les inégalités (illectronisme).

C’est pourquoi les auteurs du livre blanc « Des pistes pour un numérique responsable », édité par le cabinet de conseil en marketing culturel Les Œuvres vives, préviennent d’emblée que « les impacts sociaux, environnementaux et climatiques du numérique sont une réalité. Et il convient que les acteurs culturels intègrent cette donnée à leur stratégie. »

Réinterroger les besoins en équipements et les contenus à diffuser

Forts de ces constats, les auteurs invitent les acteurs culturels à réinterroger leurs pratiques, leurs objectifs et leurs besoins.

La première partie du livre blanc concerne l’acquisition et la gestion des équipements. Vient ensuite une série de préconisations pour analyser les besoins en matière de site web, en fonction de l’activité et des objectifs de l’acteur culturel : quels contenus seront-ils mis en ligne ? S’agit-il de vendre de la billetterie ? De donner accès à des ressources documentaires ? De diffuser des vidéos ? Etc.

Soit une multitude de paramètres qui détermineront les choix en matière d’équipements et les exigences à l’égard de l’hébergeur, tant pour la qualité du site que pour sa sobriété.

Concilier recherche de visibilité et faible impact écologique

La deuxième partie aborde la sobriété en matière de communication sur les réseaux sociaux. Avec une liste de conseils visant à élaborer une stratégie pour essayer de concilier recherche de visibilité et faible impact écologique.

Les contributeurs des chapitres suivants abordent les questions spécifiques du choix des serveurs et des plateformes, de l’impact de la mise en ligne de vidéo et de podcasts, de l’envoi de newsletters.

Le livre blanc se termine par quelques entretiens avec des spécialistes de la communication ou de la conception de sites web.

