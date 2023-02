Pour réussir le ZAN, trois millions d’habitations inoccupées…, encore faut-il qu’elles séduisent…

Changement climatique

Publié le 13/02/2023 • Par David Picot • dans : Dossiers d'actualité, France

L’utilisation prioritaire des logements vacants est mise en avant dans la loi « climat et résilience » pour contenir l’étalement urbain. Ce levier, constitué d’espaces difficiles à recenser, souffre d’une inadéquation entre l’offre et la demande.

«En matière de logement, la première question à se poser est celle des besoins », assure, pragmatique, Samuel Depraz, directeur de recherche à l’Ecole supérieure des professions immobilières. Ils devraient osciller entre 300 000 et 400 000 par an d’ici à 2035, selon l’Ademe. En face, la loi « climat et résilience », dans le sillage du Plan national de lutte contre les logements vacants lancé en 2020, met l’accent sur l’importance d’­exploiter les habitats inoccupés, qui sont environ 3 millions.

« Si l’on parvenait à valoriser 80 % du stock de logements vacants pour les besoins de l’habitat, le gisement d’économie serait de cinq années d’artificialisation due aux logements ou de deux années et demie d’artificialisation globale », compare-t-il. C’est-à-dire près de 50 000 hectares, si l’on ...