Vidéosurveillance intelligente : « Un dispositif basé sur de la reconnaissance comportementale peu fiable »

Publié le 14/02/2023

Le Sénat a très largement voté, mardi 24 janvier, en faveur de l’expérimentation de la vidéosurveillance intelligente dans le cadre du projet de loi JO 2024. Décryptage avec Caroline Lequesne Roth, maître de conférences en droit public à l’Université Côte d'Azur et directrice du Master II Droit algorithmique et Gouvernance des données.

C’est l’article-phare du projet de loi olympique. Des caméras dotées d’algorithmes seront expérimentées dès cette année afin d’être opérationnelles pour les Jeux olympiques. Quelle est votre réaction ?

Le texte ne va certes pas jusqu’à l’expérimentation de la reconnaissance faciale en tant que telle. Mais, il confirme que nous sommes bel et bien entrés dans une dynamique d’adoption à grande échelle des technologies de surveillance. Il participe d’une acculturation à ces technologies inquiétante.

Pourquoi ?

Ces caméras intelligentes vont pouvoir détecter des mouvements de foule et des objets suspects. Jusque-là, pourquoi pas. Mais, elles vont aussi repérer des « événements anormaux » ou des « des situations présumant la commission d’infractions ». Mais, à quoi correspondent ces situations ? Outre qu’il n’y a à ce jour pas de consensus scientifique sur l’efficacité de ces dispositifs, comment va-t-on déterminer ce qu’est un événement anormal ? Ces dispositifs reposent sur de la reconnaissance émotionnelle et comportementale peu fiable et potentiellement discriminante. Un exemple : si on considère, par le biais des algorithmes, qu’une personne qui reste immobile sur la voie publique de manière durable constitue un danger, potentiellement, on peut être conduit à identifier des personnes mendiantes comme suspectes… Il y a là très clairement un risque de stigmatisation.

Y a-t-il selon vous suffisamment de contrôle ?

En l’état des débats, les contrôles et garanties apportées en termes de libertés fondamentales me semblent largement insuffisants. La question n’est pas tant l’existence de la loi que la manière dont elle organise les contrôles. La proposition de loi envisage à ce stade d’autoriser de déploiement de ces caméras intelligentes au terme d’une procédure en trois temps : une autorisation par décret, le déploiement d’un système d’IA répondant aux demandes des forces de l’ordre et une autorisation à titre expérimental sur un temps donné accordée par le préfet. Mais, où sont les contre-pouvoirs ? La Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés, ndlr) n’a pas de pouvoirs contraignants. Son avis est purement consultatif, elle ne peut nullement interdire une expérimentation ni la suspendre. C’est à mon sens un problème. Il aurait été, je pense, opportun de conférer à la Cnil des pouvoirs d’autorisation.

La Commission européenne doit cette année adopter l’Artificial Intelligence Act. L’orientation du projet de loi JO 2024 donne-t-elle le ton ?

C’est plutôt l’inverse. Ce texte est dans la lignée du futur AIA, et le préfigure sur certains aspects procéduraux. Notre société est aujourd’hui travaillée par des intérêts antagoniques. Le milieu de la sécurité est dans l’ensemble très favorable au recours à l’IA. Les industriels européens souhaitent eux pouvoir se déployer et être à même d’être compétitifs dans le match Chine/Etats-Unis. Et, les citoyens, eux, sont plutôt rétifs et inquiets. L’AI Act soutient, dans une large mesure, une dynamique de déploiement au bénéfice des deux premiers. Le texte confirme cette tendance, et conforte, plus largement, le déploiement des technologies sécuritaires.