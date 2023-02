Accueil

Le ZAN au jour le jour

Le ZAN au jour le jour Les friches et les logements vides, mines d’or du ZAN

Artificialisation des sols

Les friches et les logements vides, mines d’or du ZAN

Publié le 10/02/2023 • Par David Picot • dans : Dossiers d'actualité

A travers l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols à l’horizon 2050, la loi « climat et résilience » d’août 2021 enjoint les collectivités à ne plus s’étaler. La reconquête des friches, industrielles notamment, et la lutte contre la vacance des logements constituent deux leviers d’action prépondérants et, a priori, prometteurs pour se montrer plus sobre en matière de foncier.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Changement climatique

Foncier