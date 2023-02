Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 4 au 10 février sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Primes aux transports – Financements, innovations, développement… Les transports du quotidien sont une question majeure sur lequel le Sénat veut se pencher. Dans un communiqué, la haute chambre annonce en effet la création d’une mission d’information sur le financement des AOM dont les sénateurs Hervé Maurey et Stéphane Sautarel seront les rapporteurs. Un cycle d’auditions avec l’Etat, les collectivités, opérateurs, usagers et entreprises va être lancé pour dresser un état des lieux et dégager des solutions pérennes. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé les 18 lauréats du programme Propulse de l’Agence de l’innovation pour les transports. On les retrouve dans les catégories « Transports durables », « Partage de données », « Multimodalité et intermodalité » et « Intrapreunariat ».

Soulever des montagnes – 331 millions d’euros et près de 500 projets soutenus entre 2020 et 2021, tel est le bilan du plan Avenir montagnes, présenté par le ministère de la Transition écologique. Les collectivités locales représentent ainsi 67% des porteurs de projets. Et comme l’explique notamment France 3, une enveloppe de 31 millions a spécialement été consacrée à l’ingénierie locale pour une autre stratégie touristique durable et afin de faire émerger des solutions de mobilité innovantes ou inclusives (à l’adresse des AOM et de leurs partenaires). Une partie de cet argent ira aussi à la restauration de sentiers et à la biodiversité, ainsi qu’à la rénovation des bâtiments et des équipements touristiques. Le plan Avenir montagnes 2024-2025 sera prochainement présenté.

Soutien scolaire – Un article d’Actu Environnement fait le point sur les rénovations énergétiques des bâtiments scolaires en informant tout d’abord que le Sénat vient de lancer une mission d’information. Elle aura pour objectif de recenser les différents outils déjà disponibles pour voir s’ils sont bien identifiés et adaptés aux collectivités locales. La mission devra aussi pointer les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques. Comme le résume l’article, malgré les 300 millions du plan France Relance, le plan rénovation énergétique de la Banque des territoires et le programme Actee, les collectivités rencontrent toujours autant de difficultés à accéder à ces aides.

Quand on arrive en (petite) ville – Selon une étude Ipsos pour l’Agence nationale de la cohésion des territoires, 89% des jeunes français ont une image positive des petites villes. Parmi les arguments avancés, ils citent notamment le confort de vie, la présence de la nature, la qualité des relations sociales, le développement des circuits courts. Et de souligner (pour 29% d’entre eux) que la connectivité des réseaux mobiles et Internet s’est améliorée dans ces territoires. Restent évidemment les freins à l’installation des jeunes dans les petites villes : le manque d’offre de mobilité (38%), les services de santé (33%) et l’emploi (33%).

Le jeu des 100 000 bornes – Selon les derniers chiffres d’Avere France, cités par Numerama, la France comptabilisait 85 284 bornes de recharge électriques au 31 janvier 2023. Si l’objectif des 100 000 points de charge (promis pour fin 2021) n’est toujours pas atteint, le déploiement a connu une accélération, avec une fourchette de 2000 à 5000 bornes installées sur l’espace public par mois lors du dernier trimestre 2022. Sur l’ensemble de l’année, on recense une augmentation de 17% avec 28 440 nouvelles bornes sorties de terre. Le gouvernement vise désormais les 100 000 bornes pour le deuxième trimestre 2023 [lire aussi notre article].

Qui préfère manger à la cantine ? – Face à une hausse moyenne de 9% des prix dans les cantines, les collectivités se réorganisent. Un reportage de BFMTV montre que certaines entreprises de restauration collective ont renégocié leur contrat avec les communes. Ces dernières ont, pour certaines, répercuté ces hausses sur le prix de la cantine ou d’autres fait changer les recettes des repas. Quant aux cantines qui se fournissent directement auprès de fournisseurs locaux, elles doivent aussi supporter la hausse des prix des matières premières.

Sortir du train-train – Comme le rapporte Batiactu, la première expérimentation d’un train hydrogène en circulation a eu lieu début février en Indre-et-Loire entre Tours et Loches. Voyageant à vide, ce train est le fruit d’une collaboration entre Alstom (le constructeur), SNCF Réseau et la région Centre-Val-de-Loire qui a financé l’expérimentation à hauteur de 300 000 euros [lire aussi notre article].

Et aussi…

A Bordeaux, le Village de l’eau doit sensibiliser aux enjeux de cette ressource [Environnement magazine].

La ville de Lyon met fin à son expérimentation d’extinction de l’éclairage public [20 Minutes].

La liaison ferroviaire Lyon-Bordeaux, de Railcoop, n’aura finalement qu’un seul aller-retour par jour à partir de 2024 [Ville Rail et Transports].