« On peut assurer le service public sans maintenir les infrastructures en l’état »

Transition écologique

Publié le 16/02/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Cocréateur de la notion de « redirection écologique » et professeur à l’ESC Clermont Business School, Alexandre Monnin publiera en avril « Politiser le renoncement », aux éditions Divergences. Il explique en quoi élus et collectivités sont au centre des transformations à venir.

Pourquoi faudrait-il intégrer un volet « renoncement » dans le logiciel de l’action publique ?

Parce qu’on ne peut pas maintenir l’existant tel quel et le verdir, et croire qu’il suffirait d’améliorer l’efficience de nos technologies, centrales, batteries, moteurs, pour faire disparaître les problèmes. Pour autant, penser à ce à quoi on renonce, avec soin, ne veut pas dire exclure les enjeux technologiques, car nous avons besoin d’efficience ! Sans elle, nous ne pourrons pas absorber tous les changements. Il faut donc savoir à quelles conditions opérer un renoncement, une fermeture juste, mais aussi déterminer ce qu’il faut maintenir, et comment.

Je pense que les élus et les collectivités ont une prise de conscience forte de ces problématiques et sont à la recherche de nouvelles manières de faire qui font encore largement défaut aujourd’hui.