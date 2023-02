Transition écologique et renoncement : ces collectivités qui prennent un autre chemin

Changement climatique

Publié le 15/02/2023 • Par Delphine Gerbeau Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Si le terme de renoncement est rarement assumé, le changement de logique s’amorce dans certaines collectivités. A quel besoin répond-on, quels sont les attachements des habitants, l’impact sur l’environnement ? Des questions qui commencent à remplacer celles du coût, du taux d’équipement et de la performance. La Gazette se penche sur 4 exemples concrets.

A Grenoble, les piscines municipales font leur mue

La ville de ­Grenoble (158 200 hab.) a expérimenté un protocole de renoncement démocratique à ses piscines municipales, une approche pionnière qui bouleverse ­l’évaluation traditionnelle des ­politiques publiques.

« L’une de nos piscines venait de fermer et nécessitait de gros travaux en cas de maintien. Or de nombreuses études montrent combien ces équipements sont énergivores et hydrovores. C’était l’occasion de nous interroger sur leur devenir dans l’anthropocène, se souvient Xavier ­Perrin, directeur du projet “communs” à la ville. L’intérêt est d’associer les parties prenantes et de tenir compte du poids financier et de la durabilité de l’équipement, ainsi que sa soutenabilité et l’attachement dont il fait ­l’objet auprès des agents, prestataires, usagers, etc. » Et Diego ­Landivar, chercheur au sein d’Origens Media Lab d’abonder : « Nous ne nous sommes pas arrêtés au renoncement, nous avons proposé de repenser ce qu’est une politique sportive dans une ville à travers une enquête pour comprendre le rapport des usagers à ces équipements, avec une carto­graphie des attachements en jeu ».

Il en ressort que certains attachements sont sacrés, inaliénables et porteurs de justice sociale, comme l’accès à ­l’apprentissage de la nage, quand d’autres peuvent être réaffectés à diverses pratiques sportives (la recherche de temps de sociabilité, par exemple) ou a­uxquels nous sommes capables de renoncer pour des motifs écologiques (comme l’entraînement à la plongée).