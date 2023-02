Education à l’alimentation : possibilités et limites de l’école

Publié le 14/02/2023

La loi « Egalim » prévoit le renforcement de l’éducation à l’alimentation à l’école, pour un accès plus égalitaire à la santé. Mais l’alimentation touchant à la culture et à l’intime, quelle est la marge d’influence de l’école sur les habitudes ?

Au collège Jacques-Prévert d’Herbignac (7000 hab. Loire-Atlantique), Samuel, le chef cuisinier, ses équipes ainsi que la gestionnaire du collège sont sous pression, au quotidien, pour offrir aux collégiens des repas de qualité, répondant aux critères de la loi « Egalim » (23 % de bio et 28 % de local atteints dans le Département, un travail sur le végétal, une distinction En Cuisine d’Ecocert…) tout en restant dans les clous budgétaires.

Mais à quoi bon les cales sur les mains à éplucher des kilos de carottes quand une partie des collégiens délaissent les légumes, et boudent même le poulet bio fermier ?

« Nous devons changer le goût des enfants », déclare Jean-François Letulle, échevin de l’enseignement de Tournai (68 000 hab.), engagé dans le Green Deal Cantines de la région wallonne (Belgique). Plus facile à dire qu’à faire, tant l’alimentation touche à l’intime. Quelle est au juste, la portée de l’éducation scolaire à ce sujet ?

Le végétal pas à la fête chez les collégiens

Selon l’enquête Coralim Inrae/CNRS qui a réalisé un travail participatif avec des sixièmes en zone REP , les plats végétariens sont peu appréciés (seuls 15 % déclarent les aimer et 9 % les citent parmi les pires menus) et génèrent beaucoup de restes.

Si les milieux les plus défavorisés sont généralement moins critiques de la cantine, « les légumes sont davantage dépréciés par les enfants des classes populaires » note Christine Tichit, démographe chercheuse à l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement).

À noter également, que les enfants moins favorisés mangent moins à la cantine (50 % la fréquentent contre 80 % de la classe moyenne) entraînant, de fait, une moindre influence de celle-ci sur leur alimentation.

Reconnecter la nutrition à la commensalité

En tout état de cause, l’étude confirme que parmi les nombreuses influences auxquelles sont soumis les enfants (parents, marché, amis, école…) « les premiers influenceurs de la culture alimentaire sont les familles. Ceux qui ont le moins d’influence sont les personnels de restauration, qui ne peuvent se battre contre le mépris de leur métier », analyse Christine Tichit. Ces derniers pâtissent d’une mauvaise image, tenace et non démentie faute de communication sur la préparation des repas.

L’influence des professeurs est, pour sa part, limitée par la déconnection de l’enseignement nutritionnel d’avec la commensalité et les produits eux-mêmes. La théorie nutritionnelle laisse les enfants avec « un savoir dont ils ne savent que faire », remarque le sociologue Louis Lebredonchel (Univ. Caen) qui a travaillé en entretiens sur une quarantaine d’enfants issus de quatre écoles. D’où l’intérêt des classes du goût, des ateliers cuisines, restaurants d’enfants, création de potagers et sorties à la ferme, pour mettre en pratique ces savoirs.

Approche éducative intégrant les parents, en maternelle

Des actions d’autant plus pertinentes quand elles intègrent aussi parents et personnels de l’école. C’est ce que pratique Gilles Daveau, formateur en cuisine alternative, à base de végétal, où infirmières scolaires, cuisiniers et parents cuisinent ensemble. « Les chefs seront ainsi beaucoup plus soutenus dans leurs efforts », déclare-t-il.

À Bellevue, un quartier prioritaire de la Métropole de Nantes (665 000 hab., Loire-Atlantique), l’école maternelle Plessis Cellier a passé un trimestre à construire une approche éducative qui intègre les parents et la grande hétérogénéité de cultures et de situations familiales. L’association Du Pain sur la Planche a accompagné la réflexion pour faire face à des habitudes trop sucrées, dans un objectif de santé.

Les parents ont été sollicités pour apporter des légumes pour un atelier soupe, qui a mobilisé différents apprentissages chez les enfants (le langage et les sens dans la découverte et la préparation des légumes…). Les familles sont aussi associées au jardinage du potager scolaire. L’équipe d’enseignants et Atsems , « formée depuis 2019, est à présent en confiance pour continuer sans l’association », déclare la directrice de l’école Josiane Grandjean.

Des collégiens-chefs en cuisine

À Vénissieux (66700 hab. Métropole de Lyon), le concours de cuisine Véni’chefs Juniors, mobilise plus d’une centaines d’élèves de deux collèges, toute l’année. Avant de présenter leurs créations, le jour J, devant des chefs étoilés, les collégiens rencontrent les agents de cuisine, sélectionnent des recettes pour parler de leur culture alimentaire, font du « food art » pour évoquer les saisons et les propriétés nutritionnelles des aliments, sortent au marché, calculent les kilomètres alimentaires des produits mobilisés, rencontrent des producteurs, des horticulteurs, des artistes, visitent l’Institut Paul-Bocuse… Une façon aussi de s’approprier leur territoire, grâce à ce projet co-financé par la Métropole de Lyon, et le Programme national pour l’Alimentation (ministère de l’Agriculture).

« Souvent les ados sont bénéficiaires de sensibilisation mais nous défendons qu’ils soient concepteurs-acteurs d’un projet sur le long terme plutôt qu’une activité à la demi-journée », conseille Myriam Laval, présidente du Réseau Marguerite, coordinatrice du projet avec l’association Vrac.