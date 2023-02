Filet de sécurité : les communes-centres pourraient être plus aidées

Finances locales

Lors de son audition au Sénat, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a évoque la situation financière plus difficiles pour les communes centre. Il s'est déclaré prêt à revoir les critères du filet de sécurité pour mieux les accompagner.

Il y a du nouveau concernant le « filet de sécurité », ce dispositif créé par le gouvernement pour aider les collectivités dans une situation financière difficile. Lors de son audition devant la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, jeudi 9 février, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, a en effet réalisé un point sur ce dispositif.

Petit rappel : une enveloppe 430 millions d’euros (M€) a été prévue pour le filet de sécurité dans le cadre du projet de loi de finances rectificative 2022. Mais finalement, seulement 100 M€ ont été consommées par les communes, sous la forme d’acomptes (alors que les acomptes ne pouvaient concerner que 50% des montants qu’il était possible de demander).

Pour Christophe Béchu, cela montre que toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Globalement, les plus petites ont été préservées des fortes hausses du prix de l’énergie par le dispositif du bouclier tarifaire (elles bénéficient encore des tarifs réglementaires de vente). Concernant les difficultés financières des collectivités, « on découvrira qu’on a plus un sujet de communes-centres qu’en général sur les communes ». Car ces communes-centres, « qui ne sont pas forcément les métropoles mais peuvent aussi être des chefs-lieux de canton » sont celles qui portent les investissements sur ces bassins de vie, et qui possèdent un plus fort taux d’équipements publics, ce qui explique qu’elles sont les plus impactées par la flambée des prix de l’énergie.

Il s’est donc déclaré ouvert à une évolution des critères du filet de sécurité pour « pour cibler l’effort vers ceux qui en ont besoin », plutôt que d’imaginer d’élargir les tarifs réglementés de vente (TRV) à toutes les communes et ainsi « créer un effet d’aubaine ». Ceci aussi afin de consommer cette enveloppe de 430 M€ pour les collectivités, qui retomberaient sinon dans le budget général de l’État. En 2023, le défi sera encore plus grand car l’enveloppe à disposition pour la nouvelle version du filet de sécurité sera de 1,5 milliard d’euros.