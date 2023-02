Trois pistes pour lutter contre la pollution lumineuse

Eclairage

Dans une note déposée le 26 janvier, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques formule trois recommandations pour lutter efficacement contre la pollution lumineuse.

« En France, le nombre de points lumineux liés à l’éclairage public est passé de 7,2 millions en 1990 à 9,5 millions en 2015, pour s’établir à 11 millions aujourd’hui, soit une augmentation de +53 % depuis 1990 ». Dans une note rédigée au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et déposée le 26 janvier, la sénatrice (Doubs – UC) Annick Jacquemet est catégorique : la pollution lumineuse est un phénomène massif et en pleine extension au niveau mondial, notamment en raison du développement des LED.

Une problématique qui concerne particulièrement les collectivités, car comme le souligne la sénatrice, l’éclairage public représente environ 70 % de l’éclairage, le privé ayant en charge les 30 % restants, même si cette proportion varie selon les zones géographiques.

La sénatrice formule trois recommandations pour une lutte efficace contre la pollution lumineuse.

Biodiversité

La note rappelle que la pollution lumineuse dégrade les paysages nocturnes et notre rapport à la nuit, puisqu’elle compromet l’observation des étoiles. C’est aussi la conclusion d’une récente étude parue dans la revue américaine Science fin janvier : les étoiles deviennent de moins en moins visibles, et plus rapidement qu’on le pensait.

De plus, la pollution lumineuse contribue au déclin de la biodiversité et altère le fonctionnement des écosystèmes. Enfin, la note met en évidence les effets de la lumière bleue sur la santé humaine : altération du sommeil, latence à l’endormissement, troubles de la mémoire, risques cardio-vasculaires et de cancer, etc.

C’est pourquoi l’une des recommandations consiste à compléter la législation pour lutter contre les risques de phototoxicité de certaines sources lumineuses et renforcer les politiques de sensibilisation aux dangers de dérégulation du cycle circadien (l’horloge interne du corps humain) liés à l’exposition à la lumière artificielle en soirée et la nuit.

La rénovation en question

Toujours selon cette note, la pollution lumineuse contribue aussi au gaspillage énergétique et au changement climatique par l’émission de gaz à effet de serre. Sur ce point, la sénatrice nuance les bénéfices de la rénovation de l’éclairage public. Elle reconnait en effet que la rénovation des systèmes d’éclairage par les LED devrait permettre de réduire fortement la consommation d’énergie. Cependant, elle souligne que « cette diminution pourrait être moins importante que prévu en cas d’augmentation du nombre de points lumineux et de la quantité de lumière émise ». Elle relève en effet qu’ « actuellement, une LED produit la même quantité de lumière que 3 lampes fluocompactes et 15 lampes à incandescence ».

La deuxième recommandation invite donc à changer de paradigme en passant d’un éclairage systématique à une adaptation fine selon le contexte : concevoir l’éclairage à partir des besoins réels des usagers, adapter l’éclairage aux usages puis poser la question du matériel nécessaire. « La rénovation énergétique ne permet de lutter efficacement contre la pollution lumineuse que si elle s’accompagne d’une réflexion préalable sur la finalité des éclairages et sur leur réelle utilité au regard des besoins avérés des habitants ».

Législation à revoir

L’objet de cette note n’était pas uniquement de relever les aspects délétères de la pollution lumineuse. Heureusement, certains points positifs méritent d’être soulignés. Par exemple, la réglementation « ambitieuse » de la France, qui encadre la temporalité des éclairages dans les locaux professionnels, les parcs et jardins, mais aussi des lumières éclairant le patrimoine, les éclairages de vitrines de magasin et les publicités et enseignes lumineuses.

Il existe malgré tout plusieurs points d’amélioration. Notamment, des sanctions sont prévues en cas de non respect de la réglementation, mais dans les faits, souligne la sénatrice, « elles ne sont jamais appliquées faute de contrôle ». Avec des risques de contentieux pour les collectivités : le 25 janvier, l’association FNE Midi-Pyrénées a annoncé qu’elle engageait une action juridique auprès de la mairie de Toulouse, à cause de la persistance d’illuminations illicites relevées dans l’agglomération et de la carence du maire à faire respecter la réglementation.

La sénatrice explique aussi que la réglementation actuelle, en plus d’être insuffisamment appliquée, est aussi incomplète. « L’éclairage public et privé de la voirie n’est pas soumis à des contraintes d’abaissement des contrastes et sa temporalité est laissée à la discrétion des autorités locales compétentes. Par ailleurs, les événements extérieurs et les équipements sportifs (…) ne font l’objet d’aucune prescription de temporalité ni de prescription technique. De même, les exigences en matière de lumière émise vers le ciel ne concernent actuellement que l’éclairage de voirie et les parcs de stationnement ».

La dernière recommandation est donc de faire respecter la réglementation déjà existante sur la temporalité et les règles techniques à laquelle doivent se soumettre les éclairages publics et privés. Une réglementation qui a récemment évoluer, avec la parution d’un décret du 5 octobre 2022 qui a harmonisé les règles d’extinction nocturne des publicités lumineuses.

