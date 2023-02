Le vandalisme frappe surtout le nord et le sud de la France

indicateurs

Publié le 10/02/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu prévention sécurité

En début d'année, le ministère de l'Intérieur a publié une première photographie de l'insécurité et de la délinquance en 2022. Parmi les enseignements : la stagnation du nombre d'infractions des destructions et dégradations volontaires. Mais quels sont les territoires les plus touchés ?

Destructions d’œuvres d’art, vitrines de magasins brisées… Les actes de vandalisme peuvent être divers, mais le dernier rapport sur l’insécurité et la délinquance du ministère de l’Intérieur, publié en janvier 2023, pointe une similitude entre eux : ils sont les plus nombreux dans les départements du nord et du sud.

En France, le nombre d’infractions de cette nature, définit par des actes constituant une atteinte volontaire aux biens privés ou publics et commis sans motif légitime, se chiffre à 550 648. Un résultat pratiquement identique comparé à 2021. Cette année-là, le ministère en recensait 554 481. Cette augmentation d’ à peine 1%, cache pourtant des disparités départementales. Dans quels territoires ce taux, ramené à 1000 habitants, est-il le plus important ?

Découvrez la datavisualisation en plein écran sur notre plateforme Open Data Gazette.

Rapporté à leur population, ce sont les Bouches-du-Rhône et les Pyrénées-Orientales qui enregistrent le plus d’actes de vandalisme en 2022. Résultat : ces destructions et dégradations volontaires s’élèvent à 11,60 pour 1000 habitants pour le premier et 11,10 pour le second. Cette photographie illustre une situation récurrente dans les départements du sud. En effet, la Corse-du-Sud (10,70 pour 1000hab.), l’Hérault (9,90 pour 1000hab.) ou le Var (9,90 pour 1000hab.) enregistrent également les pires situations de l’Hexagone.

Cette délinquance, est-elle spécifique aux territoires méditerranéens ? Non. Les territoires opposés géographiquement aux Bouches-du-Rhône sont tout aussi touchés. En tête : la Seine-Saint-Denis. Avec 10,80 actes pour 1000 habitants, le département se classe troisième territoire national le plus vandalisé, mais se trouve au plus haut comparé aux collectivités du nord. Ensuite arrivent dans cette partie de la France, Paris (10,30 pour 1000hab.), le Nord (9,70 pour 1000hab.) et la Somme (9,50 pour 1000hab.).

A contrario, si le nord et le sud comptent le plus d’actes de cette nature, les départements ruraux sont plus épargnés. Le Gers, la Lozère, la Corrèze, le Cantal et le Lot recensent moins de 6 infractions pour 1000 habitants.

Des indicateurs sur la sécurité Grâce à votre abonnement, il est désormais possible de découvrir, comparer, analyser et partager des indicateurs sur la localisation, les raisons et conditions des accidents de la route… à tout échelon de collectivité. Autant de thématiques mises à votre disposition sur l’encart « Indicateurs sécurité » sur la droite de la page d’accueil de votre Club Prévention Sécurité, comme l’explique notre tutoriel.