Publiées chaque mois, les "Questions d'actualité" rassemblent sur une cinquantaine de page, des textes publiés par des organismes officiels sur des thèmes figurant au programme des concours et examens professionnels de la fonction publique. Le sommaire de cette fiche de révision l'atteste : institutions européennes, économie, questions nationales, sociétales, juridiques, etc.

Pourquoi les « Questions d’actualité » sont incontournables dans vos révisions des concours ?

Primo, dans nombre de concours et d’examens professionnels de la fonction publique, quelle qu’en soit la catégorie (A,B ou C), « les questions d’actualité » constituent une épreuve à part entière. Cette épreuve se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiple, ou d’une série d’affirmation à valider ou non (Vrai/Faux).

De plus, pour des épreuves écrites comme la dissertation, la composition, la note à partir d’un rapport, un dossier « support » est distribué au candidat en début d’épreuve. Or ce dossier est souvent alimenté par des articles, des extraits d’étude que vous trouverez dans les « Questions d’actualité » de l’année, voire de l’année précédant votre concours, ou examen.

A l’oral, enfin, il n’est pas rare que le jury cherche à sonder vos connaissances sur les « affaires » du monde.

Les questions d’actualité tiennent une place importante dans vos révisions. On espère vous en avoir convaincu. Au-delà du document « Questions d’actualité » que la Gazette publie en début de mois, avec son quiz (et qui concerne le mois écoulé) vous devez impérativement lire, chaque jour, la presse, nationale et spécialisée. Et pourquoi pas ? constituer votre revue de presse perso, en privilégiant les textes ayant trait à votre spécialité et/ou qui vous intéresse particulièrement.

Les points chauds des « Questions d’actualité » de janvier 2023

Au-delà de la guerre en Ukraine et ses implications multiples à l’échelle mondiale, on retiendra au moins quatre moints.

A consulter, aussi, plusieurs études statistiques:

Le Bilan émographique de la France en 2022, établi par l’Insee. Au 1 er janvier 2023, la France compte 68 millions d’habitants, et elle continue de vieillir. Comme d’ailleurs dans la plupart des pays occidentaux. En revanche, d’autres pays sur d’autres continents connaissaient enregistrent de nombreuses naissances, comme en témoigne une récente étude des Nations-Unies : L’essor de la population mondiale.

Impressionnant, et surtout inquiétant, la forte hausse du taux de mortalité des cyclistes sur les routes, non pas en ville, mais dans des périphéries urbaines à la campagne.

Comme chaque mois, vous retrouverez également les sanctions infligées par la Commission nationale des libertés et de l’informatique (CNIL), qui concerne les libertés publiques, des amendes de plusieurs milliers d’euros, ou encore les rapports de la Cour des comptes toujours enrichissants…

