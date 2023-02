Financement des Sdis : le gouvernement va devoir trancher

Sécurité civile

Publié le 09/02/2023

Dix jours après la mise en ligne du rapport de l'Inspection générale de l'administration sur le financement des Sdis, les départements tout comme les pompiers sont plutôt satisfaits des pistes mises sur la table. Reste l'étape la plus difficile : négocier avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Bercy des arbitrages favorables. Réactions.

« Des échanges constructifs et toujours aussi ambitieux avec de réelles concrétisations en ligne de mire sur le plan financier et pour l’attractivité de la force des secours. » C’est par ces mots que le nouveau président de la Fédération nationale des pompiers, Jean-Paul Bosland, s’est réjoui sur Twitter de sa première rencontre, le 7 février, avec François Sauvadet, le président (UDI) de Départements de France et de Côte-d’Or. Il faut dire que dix jours après la mise en ligne du rapport de l’Inspection générale de l’administration, les sujets financiers ne manquent pas. Et il va falloir faire bloc avec Départements de France car les négociations sur les moyens s’annoncent serrées avec le ministère de l’Intérieur.