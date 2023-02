Syndicats : légère baisse des adhésions en 2019

SYNDICALISATION

Publié le 10/02/2023

Le taux de syndicalisation est en légère baisse, particulièrement dans la territoriale. Conséquence d'une réduction du paritarisme et d'un meilleur management, avance Benoît Roux, consultant. D'une précarisation des statuts, estime Karim Lakjaâ (CGT), qui espère que la mobilisation contre la réforme des retraites -dont celle de samedi 11 février- suscitera des vocations.

Chiffres-clés Évolution de la syndicalisation dans la fonction publique entre 2013 et 2019 FPE : 23,1 % d'adhérents ; -1,1 point

FPH : 15,6 % ; -1,3 point

FPT : 14,1 % ; -1,9 point

Hasard d’un calendrier social quasi-exclusivement occupé par la réforme des retraites (la 4ᵉ journée de mobilisation a lieu samedi 11 février), la Dares a fait paraître le 1er février une étude titrant sur le « léger repli de la syndicalisation en 2019 ». Alors que leur opposition au projet gouvernemental sur les retraites met les syndicats en ébullition, la direction de la statistique du ministère du Travail jette son regard froid sur leurs adhérents.

Réalisée à partir des déclarations de plus de 20 000 salariés, l’étude constate une baisse de 0,9 point du nombre d’adhésions entre 2013 et 2019 : 10,3 % des salariés déclarent adhérer en 2019 contre 11,2% en 2013. Cette baisse concerne tant le secteur privé (7,8 % de syndiqués en 2019 ; -0,9 point par rapport à 2013) que le secteur public (18,4 % ; -1,4 point).

Des trois fonctions publiques (voir encadré), la territoriale est celle où le taux de syndicalisation est à la fois le plus faible et où il recule le plus (14,1 % ; -1,9 point par rapport à 2013). Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées par ce phénomène, sauf les professions intermédiaires.

La Dares remarque que la territoriale concentre des métiers qui se syndiquent moins que la moyenne (services à la personne, entretien et maintenance, métiers des sports, loisirs, animation et culture, bâtiment et travaux publics) et dont le taux de syndicalisation -sur ces cadres d’emploi spécifiquement- est en net recul (-2,4 à -6 points). Mais elle n’avance pas d’explication à ce phénomène.

Conséquence de la précarisation des postes

Karim Lakjaâ, secrétaire général du syndicat UFICT-CGT (cadres et techniciens) du Grand Reims, en propose une : la « précarisation » à l’œuvre dans les collectivités. Il y constate « le développement des temps non-complets, des contrats de projets et le quasi-abandon du recrutement direct en catégorie C sans concours ». Un phénomène que la Dares confirme pour l’ensemble de la fonction publique.

La proportion de salariés en contrat à durée limitée y passe de 15,7 % en 2013 à 18,3 % en 2019. Or, la progression des emplois à durée limitée est « défavorable à la syndicalisation », expliquent les statisticiens de la Dares. A contrario, un salarié sera plus enclin à adhérer s’il occupe un emploi stable et est inséré dans un collectif de travail.

Sylvie Ménage, secrétaire générale de la fédération Unsa Territoriaux, constate pour son syndicat une « stagnation » plutôt qu’une baisse des adhésions. Mais elle admet que les syndicats souffrent d’une « baisse d’engagement », au même titre que les associations et que les partis politiques. Mais tout de même moins que ces derniers (lire encadré).

Karim Lakjaâ reconnaît que « la fonction publique territoriale est dans son ensemble en proie à des phénomènes classiques comme l’éloignement populaire des corps intermédiaires et des formes de représentations indirectes ». Il rappelle que « nombreux étaient les agents territoriaux de catégorie C parmi les gilets jaunes ».

C’est ce phénomène de « giletsjaunisation » des agents qui fait dire à Benoît Roux, consultant en management, qu’« il est dans l’intérêt des collectivités d’avoir des syndicats ». Si le syndicalisme s’affaiblit, cela tient selon lui au « recul du paritarisme et à la baisse de la conflictualité locale ».

Il signale que le paritarisme n’existe plus que dans les commissions administratives paritaires (CAP) dont les prérogatives ont été réduites par la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Quant à la baisse de la conflictualité, « par essence mobilisatrice », elle s’explique selon lui par une amélioration du management local, qui réduit les besoins d’intermédiation des agents.

« Le dialogue a progressé dans la FPT, qui pratique maintenant le management participatif, la co-constrution, l’encouragement, l’empathie, la communication interne et la sanction des comportements brutaux ».

Il remarque en outre que certains managers de la territoriale sont souvent issus de la promotion et passés par les catégories B, voire C ; qu’ils ne sont pas déconnectés des agents ; qu’ils ne composent pas la « caste de dirigeants » qui se forme lorsque ces derniers sont directement issus d’un concours, comme cela peut être le cas dans la fonction publique d’État. Le taux de syndicalisation des agents de la FPE, nettement supérieur (23,1 %), lui donne raison.

Batailles perdues des syndicats

La baisse de la syndicalisation ne tient cependant pas qu’à des causes extérieures aux syndicats. Karim Lakjaâ estime que le phénomène renvoie également aux « défaites syndicales engrangées par la FPT sous les deux mandats Macron ». La loi de transformation, « contre laquelle les fédérations syndicales de la FPT n’ont pas su, ou voulu mobiliser », impose les 1 607 heures et encadre le droit de grève.

Elle est en outre « destructrice de l’identité de la FPT conçue autour de la sécurité de l’emploi (disparue avec l’épée de Damoclès des ruptures conventionnelles et des CDD) et du déroulé de carrière (empêché par les lignes directrices de gestion et, pour les cadres, les grades à accès fonctionnel) ».

Pour Benoît Roux, la baisse des adhésions syndicales est un phénomène historique à l’œuvre « depuis 50 ans » et qui va se poursuivre. Il rappelle que le taux de participation aux dernières élections professionnelles de la fonction publique, en décembre 2022, est passé sous le seuil des 50%. Sylvie Ménage et Karim Lakjaâ voient dans la mobilisation contre la réforme des retraites des raisons d’espérer.

Les syndicats, combien de divisions ? En rapportant la proportion de salariés qui se déclarent syndiqués (10 %) à la population salariée (27,6 millions en 2021), les syndicats devraient compter 2,7 millions d’adhérents. Avec une autre méthode de calcul basée sur les élections professionnelles, les chercheurs Dominique Andolfatto et Dominique Labbé estimaient le nombre de syndiqués à 1,9 million en 2018. La CGT, qui revendique 640 000 adhérents, aime à rappeler qu’elle en compte à elle seule davantage que l’ensemble des partis politiques… qui préfèrent invoquer la légitimité issue des élections.

