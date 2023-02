Accueil

Les quatre brèves de la quinzaine qu'il ne fallait pas manquer

Publié le 06/02/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture

Marchés publics de livres non scolaires, sécurisation des festivals pendant les JO2024, égalité entre les femmes et les hommes dans les orchestres et les opéras... tels sont les principaux sujets des infos express des deux dernières semaines à retenir.

