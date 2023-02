Distribution d’électricité

Publié le 13/02/2023 • Par Isabelle Jarjaille • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

Si 95 % des autorités organisatrices de la distribution d’électricité ont signé le nouveau modèle de contrat avec Enedis, négocié nationalement en 2017, une minorité de syndicats s’y oppose encore.

Le Syder (1), autorité organisatrice de la distribution d’électricité ( Aode ) dans le ­Rhône, n’a plus de contrat avec ­Enedis. Le distributeur assure la ­continuité de sa mission de service public en alimentant les usagers mais ne verse plus aucune redevance.

Le syndicat refuse de signer le contrat type négocié par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ( FNCCR ) et ­France Urbaine en 2017. « Ce modèle ne sert qu’à valoriser les actifs d’­Enedis, sur le dos des ­usagers, des syndicats et des collectivités », résume ­Malik ­Hechaïchi, président du ­Syder.

Selon ­Christian ­Escallier, directeur général du cabinet de conseil ­Michel ­Klopfer, qui ­accompagne le ­Syder sur ce dossier, il s’agit de « ne pas sacrifier le long terme pour le court terme. La plupart des Aode ont signé uniquement pour garder leurs redevances », assure le consultant en finances locales. A ce jour, « plus de 95 % des contrats de ­concession ont été renouvelés », rappelle ­Enedis. Mais le ­Syder n’est pas seul : d’autres syndicats ­discutent dur. « Les quelques ­irréductibles sont les vilains petits canards, ils sont totalement stigmatisés, estime ­Marie-Hélène ­Pachen-Lefèvre, avocate associée du cabinet ­Seban, chargée du droit de l’énergie. Il y a eu un affolement avec la fin des précédents ­contrats, c’était une guerre d’usure. La plupart des ­concédants ont signé dans la douleur. »

Des millions d’euros en jeu

Par exemple, le Syndicat départemental d’énergie d’Ille-et-­Vilaine (2) a signé son ­contrat en décembre 2021 mais a adopté, en septembre 2022, une délibération autorisant son président à dénoncer en justice la « ­non-­exécution du ­contrat précédent ». Le principal point d’achoppement, ici comme ailleurs, porte sur le bilan ­comptable du contrat précédent. Le SDE 35, comme la métropole de Rouen, entre autres, a ajouté une clause au contrat de 2017 : elle précise que l’autorité ne valide pas le précédent bilan ­comptable et que, dans le cas où un concédant obtiendrait gain de cause en ­contentieux, les ­discussions reprendraient. « Je sais que le sujet importe à plusieurs collègues mais la plupart n’ont pas envie de rouvrir le dossier, assure ­Olivier ­Dehaese, président du SDE 35. S’il faut y aller, nous irons. »

Car des centaines de millions d’euros sont en jeu. Le modèle de contrat de 1992 obligeait le concessionnaire à « ­constituer des provisions pour renouvellement [du réseau, ndlr] et le solde devait être reversé au concédant en fin de contrat, explique ­Marie-Hélène ­Pachen-Lefèvre. Des provisions financées par les usagers et ­réputées appartenir aux autorités concédantes. » Or « en 2017, on a dit aux Aode : le solde des provisions sera laissé au ­concessionnaire. Cela a été la première claque. La ­deuxième a été : il n’y aura pas de dotations pour renouvellement dans le nouveau contrat. » Les Aode ont donc demandé le détail des provisions précédentes pour s’assurer ­qu’Enedis les investira bien dans le nouveau contrat. C’est là que les ­discussions bloquent : les estimations des collectivités n’ont rien à voir avec celles ­d’Enedis.

Des justificatifs exigés

C’est le cas du ­Siceco en Côte-d’Or et de l’­Useda (3) dans l­’Aisne. Ces syndicats ont fait appel à la commission de conciliation de la FNCCR , le 1er décembre 2022. Ils pensent qu’il leur manque entre 180 et 240 millions d’euros. Un delta qui s’explique notamment parce que le distributeur ­considère qu’il n’avait pas à faire de provisions en territoire rural, relevant de la maîtrise d’ouvrage des collectivités.

Dans le ­compte rendu de commission, que « La Gazette » a consulté, la fédération rappelle que « l’article 10 […] impose au ­concessionnaire de ­constituer des provisions pour renouvellement sur l’ensemble des biens concédés […] quelle que soit la répartition de la maîtrise d’ouvrage » et demande à ­Enedis de fournir les justificatifs afin de ­connaître le stock. Le deuxième point d’achoppement ­concerne les plans pluri­annuels d’investissements ( PPI ), établis sur des durées de quatre à cinq ans. A la fin du PPI , « le concédant et ­Enedis se retrouvent pour faire un bilan […] et définir un nouvel engagement d’investissements pour la période suivante. Plusieurs PPI ont été renouvelés ou sont en cours de renouvellement », précise ­Enedis, qui salue « la qualité du ­dialogue entre les acteurs ».

« Du cash remonte à EDF »

Officiellement, « le cahier des charges type donne satisfaction à 95 % de nos membres, assure Guy ­Hourcabie, vice-président délégué de la FNCCR . Il est vrai que certains n’arrivent pas à boucler leur ­deuxième PPI , mais peut-être qu’ils sont trop ambitieux. » Officieu­sement, « les retours indiquent que les ­discussions avec ­Enedis ne sont pas à la hauteur des attentes », ­reconnaît une autre source à la fédération. « Pour les premiers PPI , quand un ­concédant demandait 25 millions d’euros, il obtenait 15 millions. Sur le deuxième, ­Enedis n’en fait qu’à sa tête. Le schéma directeur n’engage à rien », résume ­Christian ­Escallier.

« Ce que l’on nous impose ­conduit à la dégradation des réseaux, estime ­Malik ­Hechaïchi. Dans le ­Rhône, il faudrait 959 années pour leur renouvellement. La réalité, c’est que du cash remonte à EDF (4), sur le dos des collectivités. » Pour plusieurs acteurs travaillant sur ce dossier, le nouveau modèle de ­contrat ­continue à assurer une rentabilité en or à ­Enedis, grâce à une durée très longue, de vingt à trente ans, et des investissements que les collectivités ont du mal à contrôler.