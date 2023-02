En finir avec le « en même temps »

[éditorial] Transition écologique

Publié le 10/02/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Peut-on en même temps prendre des engagements internationaux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et voter un projet de loi d’accélération des énergies renouvelables qui, à force de compromis, ne les fait avancer qu’à petites foulées ?

Peut-on en même temps prendre des engagements internationaux pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et voter un projet de loi d’accélération des énergies renouvelables qui, à force de compromis, ne les fait avancer qu’à petites foulées ? Adopté définitivement par les sénateurs le 7 février, le texte regorge de principes minés par de multiples exceptions, sur la solarisation des parkings, la simplification des procédures…

Choix tranchés

Même contradiction avec la concertation lancée le 30 janvier sur la consignation des emballages, notamment les bouteilles plastique : plutôt que de risquer de remettre en cause le modèle des filières de tri mises en place par les collectivités, qui ont nécessité de lourds investissements, s’engager sur la voie du renoncement à la production de plastique ne serait-il pas plus vertueux pour la planète ?

La transition écologique nécessite plus qu’une politique des petits pas, il faut affirmer des choix tranchés et cesser de vouloir ménager la chèvre et le chou. Par exemple, oser le renoncement. Et assumer le verbe « renoncer », qui est difficilement intégré au vocabulaire des politiques publiques ainsi que des élus, et encore trop connoté négativement, comme le montre notre dossier.

Projets économes

Pourtant, nombre de collectivités font du renoncement sans le dire, de plus en plus soucieuses de l’impact de leurs activités sur l’environnement, attentives à monter des projets économes et calibrés selon les besoins de leurs habitants. Du maire bâtisseur au maire « transitionneur », il n’y a qu’un – grand – pas à franchir, qui demande cependant de « déconstruire » un certain nombre de représentations : décroissance démographique ne signifie pas forcément décroissance économique, l’attractivité ne passe pas forcément par des grands projets…

Et d’associer habitants, associations, entreprises, parties prenantes du territoire aux réflexions et à la mise en œuvre des nouvelles orientations. La transition écologique sera locale ou ne sera pas, il revient aux élus locaux de montrer le chemin.

