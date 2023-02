La vidéosurveillance « intelligente » dans les starting-blocks

JO 2024

Publié le 14/02/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

Le projet de loi « JO 2024 » acte l’expérimentation et l’utilisation de caméras « intelligentes » à l’occasion de manifestations sportives, festives et culturelles.

Avec la perspective des Jeux olympiques de 2024, la vidéo­surveillance dite « intelligente » s’impose dans le monde de la ­sécurité. Le 31 janvier, le Sénat a très largement adopté en première lecture le projet de loi « JO 2024 », qui acte l’expérimentation de caméras dotées d’algorithmes. Ce texte va être transmis à l’Assemblée nationale.

Ces outils seront testés dès cette année afin d’être pleinement opérationnels pour les Jeux olympiques de Paris, ­susceptibles d’attirer 13 millions de spectateurs. Leur utilisation dépasse toutefois la sphère olympique puisqu’ils pourront être exploités jusqu’en juin 2025, toujours à titre expérimental, lors de manifestations sportives, festives ou culturelles.

Fiasco du Stade de France

Ce projet de loi arrive quelques mois après le fiasco au Stade de France de la finale de la Ligue des champions en mai 2022. Les scènes de chaos de milliers de supporters refoulés à l’entrée de l’­enceinte sportive, sur fond de billets falsifiés, avaient souligné l’inadaptation et la désorganisation des dispositifs d’­accueil et de ­sécurité. D’après la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, ­­Amélie Oudéa-­Castéra, le texte, qui a été ­soumis en ­procédure accélérée au Parlement (1), ­constitue un « jalon indispensable dans notre préparation » pour ces compétitions.

Ces caméras « intelligentes » sont équipées d’algorithmes capables de détecter, sur les images captées par les dispositifs de vidéo­surveillance, des objets abandonnés, des ­comportements suspects et des mouvements de foule. Leur usage permettra, selon le gouvernement, l’« optimisation de l’emploi des forces de ­sécurité intérieure et civile et du traitement en temps réel des images collectées ». La reconnaissance faciale, sujet à polémique, est, pour l’heure, exclue. Les sénateurs, dans un rapport paru en mai, en avaient fait une ligne rouge à ne pas franchir. La Commission nationale de l’infor­matique et des libertés, la Cnil , s’y oppose aussi.

Ce texte représente néanmoins une avancée pour les partisans des technologies ­sécuritaires. ­Christian ­Estrosi, le maire (DVD-­Horizons) de ­Nice, dont la ville a testé la reconnaissance faciale en 2019, a ainsi suivi « avec une grande attention » l’examen du projet de loi. « Il faut sortir des débats idéologiques et dogmatiques basés sur des textes de loi datés des années 70 pour mener un débat mesuré et sérieux sur l’usage de la vidéosurveillance avec un seul objectif, assurer la ­sécurité de nos concitoyens, martèle l’élu. La technologie existe et, nous le savons puisque nous l’avons expérimentée avec succès, elle a pour effet de renforcer notre efficacité en matière de ­sécurisation de l’­espace public. »

Un « cheval de troie »

Le lobby français de la vidéosurveillance, l’AN2V, qui réunit les entreprises du secteur, ne cache pas non plus sa satisfaction. « Les choses avancent, les JO ont un effet d’accélérateur. Nous sommes désormais en ordre de bataille, sourit ­Dominique ­Legrand, son président. Les entreprises vont pouvoir travailler dans un cadre réglementaire clair, avec des zones blanches et des zones noires, et entrer dans la compétition. »

Mais la mesure ne fait pas l’unanimité, notamment parmi les sénateurs communistes et écologistes, qui ont fermement marqué leur opposition. ­Eliane ­Assassi (PC) déplore ainsi un « penchant ­sécuritaire » du gouvernement et Guy ­Benarroche (EELV) pourfend « un cheval de Troie ­sécuritaire », qui va mettre « la ­France sous cloche ». Hostile à ce texte, La Quadrature du net, association de défense et de promotion des droits et libertés sur internet, continue de réclamer « l’interdiction de la vidéo­surveillance ­automatisée ».