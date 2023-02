Garderies, cantines, études du soir… les maires balancent entre fin de la gratuité et adaptations tarifaires

Publié le 13/02/2023 • Par Stéphane Menu • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Le maire de Castres a décidé de faire payer aux familles une somme symbolique pour les gardes du soir dans les écoles. Qu’en est-il ailleurs ? La fin de la gratuité de certains services n’est pas pour demain, mais reste à savoir jusqu’à quand les communes pourront faire face à des dépenses non compensées…

A Castres (Tarn), la décision du maire, Pascal Bugis (DVD), de faire payer l’étude et la garderie du soir pour la rentrée scolaire 2022 est restée en travers de la gorge des parents d’élèves. Mais cette sourde colère n’a pas fait fléchir ce dernier.

« Avec la hausse des prix, je ne trouve pas aberrant de faire payer aux usagers un service dont ils bénéficient », assure-t-il. Ainsi donc, les gardes du soir à la maternelle et les études en primaire coûtent désormais respectivement 50 centimes et 1 euro depuis la rentrée. Pas de quoi couvrir la totalité de la somme consacrée chaque année à cette activité (400 000 euros au regard des 40 000 euros glanés au final).

Taquin, le maire assure que si l’Etat avait la bonne idée de renforcer son bouclier tarifaire pour faire passer la (grosse) pilule de la hausse de la facture énergétique, il pourrait revoir sa position. Mais pour l’heure, les finances se tendent et cette perspective s’éloigne.

Réforme de la tarification

Qu’en est-il ailleurs ? D’autres communes sont-elles dans l’obligation de rogner sur leurs dépenses en faisant payer un certain nombre de services périscolaires traditionnellement gratuits ? A notre connaissance, aucune étude sur le sujet n’a été publiée.

La dernière enquête de l’ AMF sur les temps périscolaires remonte à 2018 ; elle avait été motivée par la réforme « Blanquer » sur la semaine de quatre jours ou quatre jours et demi. Elle mettait en évidence le fait que les accueils périscolaires, hors mercredi, étaient très majoritairement payants dans le cas de la semaine de quatre jours (86 %), alors qu’ils ne l’étaient qu’à 31 %, voire 20 % selon le type d’accueil dans le cas de la semaine de quatre jours et demi. Mais on parle ici davantage des accueils en centre de loisirs et un peu moins des études du soir.

Difficile de savoir, depuis, dans quel sens le vent a tourné. Une tendance se dégage cependant, celle de la remise à plat des tarifications, en s’appuyant notamment sur le juge de paix du quotient familial, qui permet de faire payer plus les ménages aisés et moins les plus modestes ; ou d’une réorganisation des horaires de garde en fin de journée…

Bordeaux change de grille pour la cantine

C’est le cas de la restauration scolaire à Bordeaux, dont la nouvelle grille tarifaire se veut plus progressive : les onze tranches anciennement appliquées aux familles (de 0,45 euro à 4,41 euros) sont remplacées par un tarif proportionnel aux revenus (de 0,45 euro à 6,50 euros). Cette mesure, votée au printemps 2022 en conseil municipal, est entrée en vigueur dans les écoles maternelle et primaire de Bordeaux le 1er janvier 2023.

Selon la mairie, cette réforme induirait une baisse du prix moyen du repas pour quatre familles sur dix, baisse compensée par de fortes augmentations (jusqu’à 47 % le prix du repas) pour les foyers les plus aisés.

« Plus de justice sociale » sur les tarifs

A Montpellier, en octobre 2022, une association de la ville, Une école un avenir, avait alerté les parents d’élèves sur le projet porté par la municipalité socialiste de Michael Delafosse de rendre payant l’accueil en maternelle de 16h30 à 17h30, service jusqu’alors gratuit.

« Nous l’avons en effet envisagé mais nous y avons renoncé », assure aujourd’hui Fanny Dombre Coste, première adjointe au maire chargée de l’éducation. « En revanche, nous avons changé la tarification de la restauration scolaire et du périscolaire en prenant en compte le quotient familial, notamment face à la multiplication des familles monoparentales, thème prioritaire de notre politique. Les femmes gérant seules les enfants, puisqu’il s’agit de la majorité des cas, ne paient que 50 centimes le repas et dès qu’une rupture familiale survient, la CAF est alertée et les parents nous informent de cette nouvelle situation que nous prenons rapidement en compte. Conséquence : pour 67 % des familles, le prix de la restauration scolaire est à la baisse ou est maintenu en l’état. Même chose pour le périscolaire, déjà payant de 17h30 à 18h30, l’intégration du quotient familial a permis de baisser ou de maintenir les tarifs pour 65 % des familles », précise l’élue, qui rappelle que moins de 30 % des élèves sur les 22 000 scolarisés dans la capitale girondine fréquentent les études du soir de 17h30 à 18h30.

L’impact de cette réforme tarifaire reste modeste : la fourchette s’établissait, avant, de 40 à 80 centimes de l’heure, et passe de 40 à 1,35 euro de l’heure. « Nous avons sollicité les lumières d’un bureau d’études non pas pour alléger la facture de la mairie, mais pour rendre cette tarification plus juste sur un plan social », précise Fanny Dombre Coste qui, dans un sourire, assure que « ce serait un comble, dans une municipalité qui rendra prochainement les transports en commun gratuits pour tous, de chercher à faire quelques économies de bouts de chandelle sur les études du soir ».

A Limoges, au-delà de 17h45, « c’est payant »

A Limoges, le principe d’une garderie payante en maternelle et primaire a été acté… au-delà de 17h45 ! « C’est la conséquence d’une réorganisation », assure Vincent Jalby, premier adjoint au maire chargé de l’éducation. « En effet, l’école se termine entre 16h30 et 16h50 selon les établissements. Pour ceux qui restent à l’étude, la récréation était de quarante-cinq minutes. De l’avis des enseignants, cette dernière était bien trop longue, elle a donc été réduite à quinze minutes. Nous gardons donc les élèves gratuitement jusqu’à 17h45 et, au-delà, nous demandons une petite contribution aux familles », explique-t-il.

« Mais nous sommes très souples avec les parents qui travaillent, par exemple, et ont du retard. Ceux qui paient ce service au-delà de 17h45 forment une infime minorité », conclut l’élu. Conscients des difficultés actuelles des familles pour faire face à l’inflation, les maires préfèrent donc, pour l’heure, un relatif statut quo. Jusqu’à quand ?