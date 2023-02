François Deluga : « 11 000 nouveaux policiers municipaux à former dans les cinq ans qui viennent »

Formation

Publié le 08/02/2023 • Par Claire Boulland Romain Mazon • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité

Dans un entretien à la Gazette, le président du CNFPT souligne les enjeux de formation soulevés par les perspectives de recrutement de policiers municipaux.

C’est sans aucun doute l’un des métiers les plus en tension dans la fonction publique territoriale. Depuis plusieurs années déjà, les difficultés pour recruter les policiers municipaux persistent, impactant directement l’organisation de leur formation. Un enjeu sensible sur lequel François Deluga, président du CNFPT, a accepté de nous répondre.

Que prévoyez-vous s’agissant des besoins de formation des polices municipales ?

Depuis juin, nous avons complètement réorienté notre façon d’aborder la problématique police municipale. Sur fin 2022, on est à tout juste cinq mois de délai pour assurer la formation des policiers municipaux dans toutes nos délégations. Et nous allons atteindre quatre mois en 2023, ce qui était notre objectif. Entre la date de recrutement et le ...