Vieillissement démographique : quelle stratégie pour les départements ?

Démographie

Publié le 20/02/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Face à la dernière étude de projection démographique de l’Insee mettant en évidence un ralentissement généralisé de la croissance démographique d’ici 2070, les collectivités les plus concernées réagissent pour la Gazette.

Chiffres-clés D'après l'étude démographique de l'Insee, cinq départements recenseraient plus de 40% de sa population âgée 65 ans ou plus en 2070.

D’ici 2070, la France pourrait connaître un ralentissement généralisé de la croissance démographique. C’est le constat dressé dans la dernière étude de projection démographique de l’Insee, parue en novembre dernier.

L’enseignement majeur de cette étude concerne le vieillissement attendu de la population à l’échéance 2070. S’il concerne tout l’Hexagone, il est prégnant dans certains territoires. Ainsi, 64 départements enregistraient plus de 30% de ses habitants âgés de 65 ans ou plus. Le phénomène serait plus marqué pour cinq départements dont le Lot, la Creuse et la Charente-Maritime, où 40% de leur population devrait être concernée.

Si les conclusions de l’Insee sont marquantes, les représentants du Lot, de la Creuse et de la Charente-Maritime ne semblent pas surpris par cette bascule démographique à venir. « Ce n’est pas une surprise pour notre territoire, explique Christophe Proença, vice-président du département du Lot en charge de l’attractivité. De précédents rapports interpellaient déjà sur le vieillissement de notre population. »

Pour Sylvie Marcilly, présidente de la Charente-Maritime, l’étude « confirme une trajectoire démographique bien connue des services du département et constitue, par conséquent, l’un des éléments de référence de notre politique du grand-âge et de l’autonomie ». Quant à la Creuse, bien que le département « subit » la pyramide des âges, Valérie Simonet, présidente, tient tout de même à relativiser : « Il s’agît de tendances et pas de prévisions exactes. Il y a une marge d’erreur possible, mais nous ne nous résignons pas. »

Les séniors, un champ d’action inévitable

« Près de 82 000 personnes âgées ont plus de 75 ans, chiffre la présidente de la Charente-Maritime. Un comptage qui devrait doubler à l’horizon 2040. » Face à cette évolution exponentielle, l’accès au soin du grand-âge devient un « objet de préoccupation évident ». Afin de mettre en oeuvre des actions concrètes, le Département consacrera 107 millions d’euros en 2023 (98,4 M€ en 2022) sur les 439 millions qu’il engage pour l’ensemble des dépenses sociales, soit un quart de son budget.

Un renouvellement médical nécessaire

Les territoires doivent également faire face à un autre impératif : le vieillissement de sa main-d’œuvre médicale. Dans le Lot, 61 % des généralistes et 70 % des spécialistes ont 55 ans ou plus. Selon Christophe Proença, cette situation est « inquiétante », mais il faudrait une prise de conscience générale. « Doit-on laisser les territoires se mettre en concurrence pour faire revenir les médecins ? C’est une discussion extrêmement importante, qui met en cause les études de médecine, le nombre de médecins, fustige-t-il. L’État a aussi un rôle important à jouer là-dessus ! »

L’attractivité médicale des territoires est un enjeu sanitaire national. « Depuis 2020, nous avons investi 170 500 euros dans notre Plan Santé », rappelle Valérie Simonet, présidente du département de la Creuse. Résultat : il y a eu « 32 demandes passées sur l’année 2022 pour des aides aux bourses et aux stages, et à l’horizon 2026, cela représenterait l’installation de 2 médecins, 6 kinésithérapeutes et 6 orthophonistes, 3 dentistes et 1 orthoptiste. »

Avec son nouveau schéma de l’autonomie pour la période 2023-2027, la Charente-Maritime souhaite intensifier « l’orientation des jeunes vers les filières du médico-social » en favorisant l’accès à la formation sur tout le territoire. Pour faire cela, le Département compte faire « découvrir les potentiels métiers et emplois de la filière liée au grand âge ». En attendant les futurs générations de soignants, le territoire promeut ces « 17 projets d’habitats inclusif » et « l’accueil familial pour les séniors ». Habitat inclusif : les collectivités en première ligne

L’attractivité pour inverser la pyramide des âges

« Si on veut que nos associations continuent à vivre, il faut bien qu’on ait un renouvellement de la pyramide des âges », interpelle Christophe Proença, vice-président du département du Lot en charge de l’attractivité. Il est difficile d’aller contre la nature des choses. Malgré l’avancée de la médecine, la potion de rajeunissement n’est pas encore dans l’actualité scientifique. Alors, « il faut travailler l’attractivité ».

Tout le monde y va de son atout. « D’ici 2024, le territoire aura un déploiement de la fibre complet », promet Valérie Simonet. Les trois départements ont un principal objectif : encourager les touristes à s’installer définitivement dans leur territoire. Depuis la crise sanitaire, les exemples de citadins quittant les grandes villes pour s’installer à la campagne fleurissent dans les médias, sans que l’on puisse pour autant parler d’exode urbain.