Les règles de contrôles des équipements sportifs pourraient-elles être adaptées à la réalité des communes rurales ?

Equipements sportifs

Publié le 08/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles

Réponse du ministère des Sports et des jeux Olympiques et Paralympiques : Le décret n° 2016-481 du 18 avril 2016 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les panneaux (buts) de basket-ball est paru au Journal officiel du 20 avril 2016.

Ce décret est venu simplifier la réglementation applicable depuis 1996 et qui faisait suite à de nombreux accidents liés au basculement de cages de buts, notamment en matière de buts auto-stables. Cet allégement de la réglementation applicable a été justifié par la prise en compte des évolutions techniques et technologiques dans ce domaine.

Le décret renvoie par ailleurs à la norme NFS 52-409 relative aux modalités de contrôle des buts sur site, publiée par l’Agence française de normalisation (AFNOR), pour le contrôle régulier de ces équipements. Cette norme a été élaborée en concertation avec les représentants des associations d’élus locaux et des professionnels du secteur.

Ainsi, au regard de cette norme rendue obligatoire par le décret précité, ces équipements doivent faire l’objet d’essais sous charge lors de leur installation et par la suite tous les deux ans pour s’assurer de leur entretien et de leur solidité, et ce afin de limiter les risques liés à leur utilisation. Ces essais sous charge sont complétés par des contrôles opérationnels semestriels ou, pour les équipements en accès libre, trimestriels.

Au regard de ces exigences de sécurité, comme de la difficulté à élaborer un indicateur objectif de fréquentation s’agissant d’équipements en accès libre, aucune modulation de la fréquence de contrôle de ces équipements ne semble envisageable sans risquer pour la sécurité des usagers.

En tout état de cause, la taille de la commune ne paraît pas donner une indication suffisante du niveau de risque, celui-ci étant lié soit à la mauvaise utilisation de ces équipements, notamment lorsque ces derniers sont en accès libre, soit à leur mauvais entretien ou à leur vieillissement.

Dans ce contexte, les communes, notamment rurales, qui souhaiteraient un appui dans la mise en oeuvre des normes de sécurité peuvent prendre contact avec les services départementaux de l’Etat, en charge des sports, pour définir les meilleures modalités d’information du public, d’entretien et de maintenance des équipements.