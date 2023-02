À la Réunion, des potagers à l’ école contre l’obésité et le diabète infantiles

Education à l'alimentation

Publié le 10/02/2023 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

À la Réunion, une synergie entre écoles, associations et pouvoirs publics fait émerger des potagers éducatifs, au sein des écoles, afin de nouer un lien direct avec le vivant et modifier les habitudes alimentaires des enfants.

L’association Landestini promeut les potagers comme supports d’éducation à l’alimentation et à la nature, dans les établissements scolaires. Depuis 2021, les écoles sont automatiquement inscrites à la Coupe de France des potagers. Pour toucher un large public, celle-ci est aussi ouverte aux centres de loisirs, associations, structures pour la jeunesse, clubs de sport, qui peuvent bénéficier d’un accompagnement à la création et l’entretien dudit potager.

« Nous avons remarqué un engouement particulier pour la Coupe, à la Réunion », raconte Aline Reichenbach, directrice du programme éducation de Landestini.

Des mains dans la terre à une nourriture saine

Marjorie, nouvellement installée sur l’île de la Réunion, a voulu y développer le programme scolaire, « Champions de l’alimentation durable et de la biodiversité » déjà déployé dans une trentaine d’établissements en Auvergne, de la maternelle au lycée.

Avec une autre administratrice de l’association, elles se sont formées à l’animation auprès d’une association locale de jardins partagés. Leur élan a rencontré la volonté – et les finances – de l’Agence régionale de santé et de l’Éducation nationale de sensibiliser les enfants à la consommation de fruits et légumes, afin de lutter contre l’obésité infantile, l’alimentation ultra-transformée et le diabète des adolescents.

Programme et supports sur mesure

Quatre écoles réunionnaises ont commencé un potager l’an dernier et une dizaine se sont jointes au programme, cette année, grâce aux financements de l’ Ademe (salaire des intervenants) des deux Cités Educatives de Saint-Louis et Saint-Pierre, des mairies (70 % de financements publics au total) ainsi que de la Fondation Akuo, de la caisse des écoles (10%) et celui des ONG. Le programme pédagogique est co-construit entre animateurs associatifs et professeurs.

« Cette année, les écoles de la Réunion ont voulu se concentrer sur l’alimentation équilibrée, tandis que l’Auvergne a envie de se focaliser sur la biodiversité. Nous créons les supports et ateliers selon les demandes. Nous n’imposons pas le programme », explique Aline Reichenbach.

Un programme sur temps scolaire et périscolaire

Le directeur de l’école Paul-Salomon, de Saint-Louis, Pascal Guérineau, déclare s’être « battu pour que Les Petits Planteurs et Landestini interviennent surtout sur les temps scolaires » et pas uniquement périscolaires, afin que tous les enfants soient touchés.

Le programme commence en classe, par cinq ou six séances théoriques, sur l’agriculture et l’environnement, avec l’apprentissage de la fabrication d’aliments. Les séances pratiques, en extérieur, de jardinage et bricolage, incluent parfois les parents, hors temps scolaire, comme la fabrication de jardinières ou de tipis pour faire grimper les haricots. Le gardien de l’école est mobilisé également pour l’arrosage.

Les fondateurs et coprésidents de Landestini, « Henri Landes et Fanny Agostini ont la volonté d’impliquer les agents techniques dans la mise en place des potagers et la gestion des espaces verts, via des conférences et formations », dévoile Aline Reichenbach parmi les projets.

Ainsi, d’octobre à avril, c’est toute la communauté éducative qui est touchée et pas moins de 250 familles réunionnaises qui verront arriver les récoltes des enfants à la maison, en fin de programme.

« Savoir produire de la nourriture est aussi fondamental que de savoir lire, écrire et compter » déclare le couple à la tête de Landestini, qui compte 17 salariés après trois ans d’existence. Ces ex-Parisiens, journaliste environnement pour TF1, Ushuaïa TV et Europe 1, pour Fanny Agostini, ex-directeur de la Fondation GoodPlanet, co-fondateur de CliMates et enseignant à Sciences Po, pour Henri Landes, ont installé leur ferme pédagogique en Auvergne, pour se consacrer à retisser le lien entre les citadins et la nature, la ruralité et le vivant, depuis la Haute-Loire.