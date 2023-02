À Lorient, le Moustoir en quête de modernité

Equipements sportifs

La ville de Lorient (Morbihan) engage un vaste chantier de réhabilitation de son vétuste stade du Moustoir. Sur fond d’ambitions environnementales fortes, ce projet évalué à 41,6M€ HT est lancé dans un contexte où est annoncée l’entrée d’un milliardaire américain, dans le capital du club.

Si les Merlus -nom donné aux joueurs du FC Lorient- enchantent la Ligue 1 de football, leur stade du Moustoir (14 300 places) apparaît lui, d’un autre temps, bien moins flamboyant. Non seulement il date des années 1950, mais en plus « il n’a jamais été véritablement achevé », convient Fabrice Loher, maire (UDI) de la ville. « Il est devenu un vrai stade au gré des diverses mutations »…

Propriétaire de cette enceinte – le Moustoir – Yves-Allainmat de sa véritable appellation -, la collectivité se lance donc dans un chantier de modernisation. « Il restait une tribune d’époque, la tribune d’honneur en l’occurrence », reprend le maire. « Elle constitue en quelque sorte le prétexte à un projet qui vise aussi à réaliser des travaux de coutures notamment au niveau des angles. Car à force de disposer des morceaux ici et là, ce stade n’a pas vraiment d’homogénéité. »

La collectivité souhaite ainsi lui donner une enveloppe moderne. Construire une nouvelle tribune de 2 800 places donc mais aussi y faire entrer les associations locales : « Ce stade doit être davantage ouvert sur les pratiques sportives amateurs mais aussi sur la culture », poursuit-il, alors que l’équipement accueille chaque été, certains spectacles du Festival interceltique de Lorient (FIL).

La création d’un salon de 700m², d’une terrasse de 570m² au niveau de la future la tribune d’honneur, d’une salle de sport à l’angle nord-est, ainsi que la restructuration d’espaces extérieurs pour y dresser une plaine des sports urbains, figurent au cœur des ambitions municipales. Situé en centre-ville, « l’équipement doit être en mesure de vivre tous les jours et pas seulement les soirs ou les après-midi de matches », reprend Fabrice Loher, qui ne rate jamais de rencontres du FCL.

Le club dans la boucle financière

En octobre 2022, un concours de maîtrise d’œuvre a ainsi été lancé, sur fond d’ambitions environnementales écologiques et énergétiques. Au programme : 2 000m² de panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la nouvelle tribune, avec l’ambition à terme que l’électricité produite, alimente des équipements municipaux voisins comme l’Hôtel de ville, la piscine du Moustoir et le Grand Théâtre.

Une centrale solaire thermique de 600 à 1000m² sera aussi créée, sous forme d’ombrières au niveau de la plaine de jeux. Un système d’arrosage devrait aussi permettre de récupérer les eaux d’arrosage et de toiture, de les traiter et de les ré-utiliser pour la pelouse.

L’architecte lauréat sera désigné fin mai, par le conseil municipal. Les travaux s’échelonneront jusqu’en 2028. Quant au montant global de l’opération, il s’élève à 41,57M€ HT. Fabrice Loher annonce « un financement à hauteur « d’au moins 75% par la Région Bretagne, le conseil départemental du Morbihan, l’État ( Ademe …) et le bloc communal – ville et surtout Lorient Agglomération – ainsi que par le club, « à une hauteur pas encore définie ». De quoi contrarier son opposition politique : « C’est un projet très consommateur d’argent public et dont on ne connaît pas encore le reste à charge pour la collectivité », souligne l’écologiste Damien Girard (Nupes), qui a prévu d’interpeller le maire sur ce sujet, ce jeudi 9 février, à l’occasion du Conseil municipal.

Un autre sujet devrait également s’immiscer : celui de l’arrivée récente du milliardaire américain Bill Foley, par ailleurs président du club anglais de Bournemouth. De quoi faire évoluer la participation du club aux travaux ?