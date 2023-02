Maladies chroniques : la prévention renforcée porte ses fruits

Santé

Mieux prendre en charge le diabète et l’insuffisance cardiaque, tel est l’objet d’une expérimentation lancée pendant le Covid. Les résultats sont là.

Chiffres-clés Périmètre : l’expérimentation, lancée en 2020, a vraiment débuté fin 2021. Elle concerne cinq territoires : Deux-Sèvres, Cornouailles, Douaisis, Haute-Saône et Aube.

[CA de Vesoul (Haute-Saône) 20 communes 32 100 hab.] « Nous avons été sollicités par le GH 70 pour participer à l’expérimentation “responsabilité populationnelle” [basée sur une approche québécoise, ndlr], pilotée par la Fédération hospitalière de France », indique ­Pierre ­Gorcy, vice-président de la communauté d’agglomération de Vesoul.

Le projet, financé par des crédits « innovation en santé » de la Sécurité sociale (dispositif permis par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, art. 51), est mené dans cinq territoires et vise deux pathologies : le diabète de type 2 et l’insuffisance ­cardiaque. La méthode consiste à réunir tous les acteurs de santé d’un territoire – hôpital, praticiens libéraux, tissu associatif, médecine du travail – pour élaborer ensemble des programmes d’action ciblés. « Nous partageons l’objectif de mieux dépister, de mieux soigner et d’éviter des hospitalisations, poursuit ­Pierre ­Gorcy. En tant que collectivité, nous avons surtout un rôle de facilitateur en communiquant, en proposant des locaux, en mettant en synergie les acteurs du territoire. Par exemple, nous allons organiser un premier forum sur la prévention. »

Suivi complet

Des réunions « cliniques » ont permis de définir, pour chaque strate de la population, une série d’actions à mettre en œuvre : dépistages, examens, traitements et contrôles. Des fiches mémo ont été créées pour les médecins généralistes et des réunions ont été organisées avec des spécialistes de l’hôpital afin de se coordonner et d’assurer un suivi plus complet des malades.

Sur le volet « prévention », le GH 70 a recruté une infirmière de santé publique. « Elle multi­plie les actions ­d’“aller vers”, se rend dans les épiceries solidaires en lien avec les associations, informe les populations à risque et leur propose un dépistage sur place », rapporte ­Rachel ­Milandou, secrétaire générale du GH 70. Dépistages aussi sur les aires d’accueil de gens du voyage, en lien avec le centre communal d’action sociale, et sur le marché de ­Vesoul.

En un an, 337 personnes ont été dépistées et 65 malades ont pu bénéficier d’un meilleur suivi : « Certains n’avaient jamais eu de consultation de diabétologie, d’autres avaient besoin d’un suivi des yeux et des pieds. Nous les avons intégrés dans notre outil numérique de coordination des soins », ajoute la responsable. L’hôpital de jour en diabétologie, qui permet un suivi régulier et pluridisciplinaire, a été renforcé : « Nous y avons intégré une astreinte téléphonique qui permet aux médecins de ville d’adresser des patients sans passer par les urgences », explique ­Rachel ­Milandou.

Meilleure coordination

Des consultations de diabétologie hors les murs sont organisées dans des salles communales, des maisons de santé. Enfin, « un infirmier de pratique avancée peut se rendre à domicile après une hospitalisation et faire le lien avec l’infirmier libéral », poursuit la responsable.

Au bout d’un an, les premiers effets sont déjà perceptibles. « On observe une baisse des passages aux urgences liés aux complications du diabète, une réduction des hospitalisations au profit des suivis en hôpital de jour, une meilleure offre de soins et une meilleure coordination ville-hôpital », détaille la responsable.

« 700 000 passages aux urgences pourraient être évités » Antoine Malone, responsable de la prospective à la Fédération hospitalière de France « En 2019 en France, le diabète a été la cause de 2,2 millions d’hospitalisations, de 700 000 passages aux urgences et de 11 000 amputations, qui auraient pu être évités par une meilleure politique de prévention et de suivi médical. L’approche “responsabilité populationnelle” vise à mettre en place un système de santé territorialisé, qui mobilise tous les acteurs locaux pour répondre de manière coordonnée aux problématiques de santé de la population. Le but est de permettre un suivi plus systématique des pathologies ciblées et une meilleure utilisation de l’offre de soins. Cette approche aurait également un grand intérêt pour la population et les pathologies de la­ ­personne âgée. »

