L’agriculture urbaine germe dans les quartiers prioritaires

Publié le 14/02/2023 • Par Sophie Le Renard • dans : Innovations et Territoires

L’agriculture urbaine doit permettre aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville d’accéder à une alimentation saine et durable. Certains de ces habitants, souvent en situation de précarité, se sont éloignés de l’importance du « bien-manger ». Avec ces projets, ils peuvent se reconnecter à la nature. La production agricole dans ces quartiers est multiforme et un écosystème se met en place avec l’implantation de microfermes, pâturages, maraîchages…

Chiffres-clés 34 M€ ont été dépensés pour les 97 projets lauréats de l’appel à projets « quartiers fertiles » lancé il y a trois ans par l’Anru.

« L’objectif de tous les projets d’agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires est une appropriation du message autour du “bien-manger”, même pour les plus fragiles. Mais il faut rendre abordable cette ­alimentation saine, estime ­Gaëtan ­Cognard, conseiller métropolitain à ­Toulouse (37 communes, 806 500 hab.). Grâce à des formations et à des chantiers d’inser­tion, des filières se ­constituent et impulsent un changement de paradigme. Il y a une vraie appétence de la part des habitants. » Portant des enjeux sociaux, économiques et environnementaux, l’­agriculture urbaine, sous de multiples formes, est en plein développement.

Une apparente complexité

Fermes urbaines, microfermes, pâturages, grainothèques, champignonnières dans des parkings délaissés… la production agricole prend de l’ampleur tout comme le volet « transformation », avec des légumeries et autres épiceries basées sur l’économie ­circulaire.

L’ Anru a ­contribué à ce développement en lançant, il y a trois ans, l’appel à projets « quartiers fertiles », dans des secteurs ­concernés par le NPNRU et a permis qu’un écosystème voie le jour sur ces questions. Portés par 54 collectivités, 26 associations, onze entreprises privées, cinq bailleurs sociaux et deux régies de quartier, les projets rassemblent de nombreux acteurs locaux.

Ainsi, le projet « boucle fert’isle » de la communauté d’agglomération du Grand Périgueux (43 communes, 103 200 hab.) repose sur l’interco, un syndicat mixte chargé du plan alimentaire territorial, des associations locales, un bailleur social, un lycée agricole et la chambre d’­agriculture. Selon la cheffe de projet, ce consortium d’­acteurs, qui ne se seraient pas ­rencontrés sans le dispositif de l’­Anru, a permis un dynamisme dans le déploiement de cette opération multiforme. Ce projet de 312 000 euros, à moitié financé par l’Anru, ­s’articule autour d’études en vue de la création de microfermes urbaines, du développement d’une nurserie maraîchère produisant des plants et de deux jardins collaboratifs à vocation nourricière.

Etude des sols, pollution, protection de certaines espèces ou choix du type de production le plus efficient, l’­agriculture urbaine apparaît ­complexe dans sa mise en œuvre. « A ­Lormont [22 900 hab., ­Gironde], nous avons des problèmes d’accès à l’eau, le premier forage s’étant révélé infructueux. Ce sont des sujets très techniques. La présence d’un chef de projet “­agriculture urbaine” sur les territoires est déterminante pour rendre réelle la mise en ­culture », assure ­Anne ­Casenave, chargée des actions du projet ­alimentaire sur un territoire qui comprend la métropole de ­Bordeaux et les villes de ­Bordeaux, ­Cenon, ­Floirac et ­Lormont. Ces collectivités sont lauréates de l’appel à projets « quartiers fertiles ». Avec deux bailleurs sociaux et une entreprise à but social, l’objectif du projet girondin est de structurer une filière visant à augmenter significativement la part des productions locales dans la restauration collective publique.

Un modèle hybride, avec des revenus divers

« Face à ces ­contraintes, dans le cadre de l’appel à projets, nous avons financé une large palette de dépenses : personnel, investissements, valorisation du foncier, dépollution, construction de bâtiments, mais aussi de l’ingénierie », énumère ­Nicolas Le ­Roux de l’­Anru.

L’ingénierie est essentielle pour outiller les structures porteuses afin de mener ces projets sur le long terme. « Beaucoup d’associations locales qui font de l’agriculture urbaine n’avaient pas cette compé­tence au départ, ­constate ­Christine ­Aubry, directrice de recherches en ­agriculture urbaine à l’institut ­AgroParisTech. Autre ­difficulté, les soutiens dans le cadre d’appels à projets tels que “les quartiers fertiles”, ­concernent l’investissement et le démarrage du projet, mais pas son fonctionnement. Or les projets ne peuvent s’autofinancer, leur modèle économique se doit d’être hybride. » Formations, chantiers d’insertion, accueil de scolaires, vente à des restaurants ­publics et même de ­prestige, ­organisation ­d’événements ou de « team ­building » pour les salariés d’entreprises, ­constituent les ­multiples sources de revenus.

Des structures, comme l’écopôle alimentaire de Vierzon, La Chaponnière, et celui au nord de Toulouse, Edenn, essaient de réunir les acteurs de l’agriculture urbaine. « ­Edenn ­comprend des serres, hangars, carrés maraîchers, ainsi que du compost pour les biodéchets. Douze structures y ont adossé leurs activités : groupement d’achats solidaire, association favorisant les ­circuits courts, producteur de légumes bios, chantiers d’insertion… » détaille ­Gaëtan ­Cognard.

L’accompagnement social, primordial

L’­agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires doit améliorer l’accès des publics vulnérables à une alimentation saine locale. « Cela fait partie du volet “accompagnement social” du NPNRU qui, malgré les nombreuses initiatives, reste faible par rapport aux besoins », déplore Jean-Luc ­Birski, directeur de la régie de quartier de ­Vierzon. Il souligne la relation apaisée que les habitants entretiennent au travail agricole en plein air, une « reconnexion à la nature ». Dans le cadre de jardins pédagogiques, les enfants apprécient toucher la terre et voir les légumes pousser.

Les initiatives qui relèvent de l’éducation ­populaire se multiplient afin de sensibiliser les habitants à l’impor­tance du « bien-manger » et de redonner de la valeur aux produits frais. « Une étude a été menée en 2017 dans un quartier de ­Marseille. Les femmes qui participaient au jardin partagé achetaient au quotidien plus de fruits et de légumes pour leur famille », se souvient ­Christine ­Aubry. Dans les quartiers prioritaires de ­Lormont, ­Floirac et ­Cenon, dans la métropole bordelaise, un « défi famille pour une alimentation durable » est en cours. « Nous travaillons avec les associations locales pour connaître les pratiques alimentaires des habitants lors d’ateliers de cuisine et par l’intermédiaire de l’épicerie sociale », ­raconte Anne ­Casenave.

Dans le projet de « boucle fert’isle » du Grand ­Périgueux, une conseillère d’éducation sociale et familiale et une diététicienne de l’hôpital ouvrent des perspectives sur ce sujet, par différents biais, à partir de ce qui est produit dans les jardins des secteurs d’urbanisme transitoire. Mais avec les habitants, il convient de ne pas être trop « donneur de leçons ». Des repas sont organisés à base des produits des jardins. Des paniers bios seront destinés aux habitants en échange de services dans la future microferme. La distribution à moindre coût de paniers solidaires issus de fermes locales fait partie des axes de sensibilisation. Mais, là encore, la capacité des familles à acheter des produits maraîchers locaux passe par un apprentissage. Il nécessite aussi la prise en compte du savoir agricole des habitants d’origine immigrée, qui peuvent avoir une véritable expertise en la matière. Ces paniers, couplés à une meilleure connaissance des coutumes culinaires, sont des moyens de lutter contre la précarité alimentaire.

« L’un des enjeux est d’assurer l’équilibre économique des exploitations » Nicolas Le Roux, responsable du pôle « ville productive et créative » à l’Anru « Les 97 projets lauréats de “quartiers fertiles” poursuivront leur déploiement cette année dans 140 quartiers. A ce jour, on recense la création de près de 700 emplois de maraîchers, d’animateurs, de chefs de projet ou de culture, entre autres, ainsi qu’environ 80 actions de formation professionnelle – des démarches très intéressantes en matière d’insertion ­économique –, ainsi que de sensibilisation à l’alimentation. Cet aspect éducatif est en effet très important, notamment auprès des plus jeunes. L’enjeu est désormais d’installer ces initiatives dans la durée en assurant la montée en compétences des porteurs de projets et l’équilibre économique des exploitations, tout en conservant la dimension sociale de leur action. »

« Nos produits sont vendus aux cantines, sur les marchés et comme paniers sociaux » Jean-Luc Birski, directeur de la régie de quartier C2S services de Vierzon et initiateur de l’écopôle de La Chaponnière, tiers-lieu agricole [Vierzon, 25 000 hab., Cher] « En raison de la montée de la vulnérabilité alimentaire et de la précarité des habitants des quartiers ­populaires, les régies de quartier développent des projets d’­agriculture urbaine. Celui de ­Vierzon, aux ambitions nourricières, se situe sur le site d’un ancien centre de loisirs de 9 hectares. L’écopôle de La ­Chaponnière ­emploie quinze salariés et propose une production maraîchère en ­agriculture biologique, la mise en commun de matériel agricole et d’outils de commer­cialisation et de distribution, une aide à l’installation des producteurs, un espace de formation, un cheptel de 60 moutons… Les produits sont vendus aux cantines, sur les marchés ou dans des paniers “sociaux” à prix modique. C’est un projet de territoire qui doit pouvoir ­basculer vers un système de coopérative. C’est une solution différente de l’accès classique à l’­alimentation, fragilisée par les crises. »

