Séisme en Turquie et en Syrie : des collectivités se mobilisent

Solidarité

Publié le 07/02/2023 • Par Mathilde Elie • dans : France

Après le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie lundi 6 février, plusieurs maires ont annoncé mobiliser des aides d’urgence pour soutenir les secours et la population sur place.

Après les violents séismes qui ont touché le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, faisant à ce stade plus de 5000 morts et 13 000 blessés, la solidarité internationale s’organise. « La France se tient prête à apporter une aide d’urgence aux populations sur place », a annoncé Emmanuel Macron.

D’ores et déjà, 138 sapeurs-sauveteurs, issus notamment des Sdis de Seine-et-Marne, des Yvelines, du Val d’Oise, de l’Essonne et de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ont été dépêchés sur place dans le cadre du mécanisme de solidarité européen.

Nous ne sommes que poussière quand les éléments se déchaînent. Mais nous sommes des fourmis : entraide, chaîne de solidarité et capacité à reconstruire. L’urgence est de détecter, extraire, sauver.

Courage à tous les ...

