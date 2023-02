Handicap : un guide pour accompagner l’évolution de la PCH

Autonomie

Publié le 13/02/2023

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) annonce la parution d’un guide destiné aux équipes pluridisciplinaires des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) pour favoriser l’application harmonisée sur le territoire du décret relatif à la prestation de compensation d’avril 2022.

Le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 prévoit d’améliorer l’accès à la PCH pour les personnes ayant une altération de fonctions mentales, psychiques, cognitives ou un trouble neurodéveloppemental (TND) à partir du 1er janvier 2023. Il élargit à la fois les critères d’éligibilité générale à la PCH et d’éligibilité à la PCH aide humaine. Il crée un nouveau domaine d’aide humaine, le « soutien à l’autonomie », qui va au-delà du soutien aux « actes essentiels de la vie courante » pour répondre aux besoins spécifiques d’assistance aux personnes présentant un handicap lié à des altérations de fonctions mentales.

Un guide pour la mise en œuvre du décret

La CNSA publie donc un guide pour accompagner les équipes pluridisciplinaires des maisons départementales des personnes handicapées dans la mise en œuvre de cette évolution. Ce guide a été élaboré dans le cadre d’un groupe de travail rassemblant les représentants des associations impliquées dans la préparation du décret – Autisme France, Handéo, HyperSupers TDAH France, Unafam et Unapei – ainsi que des MDPH de Gironde, de l’Hérault, de l’Isère, de Paris et de la Haute-Vienne et des représentants de la Direction générale de la cohésion sociale.

Le guide présente les objectifs du décret, sa genèse – via le rapport Leguay, le rapport de synthèse pour un décret d’adaptation du référentiel d’accès à la PCH pour les personnes en situation de handicap du fait d’altérations des fonctions mentales, cognitives, psychiques publié en mai 2021 par l’Unafam, Autisme France, HyperSupers TDAH et l’Unapei, ainsi qu’une expérimentation menée dans trois MDPH (Ardennes, Gironde, Vosges) entre octobre 2021 et mars 2022.

Des formations avec le CNFPT

Il présente des repères pour sa mise en œuvre avec un objectif de favoriser son application de façon harmonisée sur l’ensemble du territoire : il détaille la démarche d’évaluation et les spécificités de l’évaluation pour les personnes vivant avec des altérations des fonctions mentales, les principes et étapes de l’évaluation pour l’attribution de l’élément « Aide humaine » de la PCH , avec des arbres décisionnels, les différentes cotations et leur évolutions. Enfin il présente dix exemples de situations.

Ce guide doit permettre selon la CNSA de prolonger l’accompagnement des professionnels des MDPH dans leurs pratiques quotidiennes. Une formation à l’application de ce décret a réuni 1 275 professionnels en novembre dernier, en partenariat avec le CNFPT .

D’autres modules de formation sont proposés en 2023, pour tenir compte des évolutions de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.