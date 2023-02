Spaser : un guide méthodologique à disposition des collectivités

Commande publique

Publié le 07/02/2023 • Par Mathilde Elie • dans : Actu juridique, Billets juridiques, Documents utiles, France

Un guide méthodologique sur la mise en œuvre et le suivi des Spaser (schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables) a été rédigé par le groupe de travail Achat public de France urbaine.

Spaser mode d’emploi. C’est ainsi qu’aurait pu s’appeler le guide méthodologique réalisé par le groupe de travail Achat public de France urbaine pour accompagner les collectivités dans l’élaboration des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables (Spaser).

Quelle est la durée d’un Spaser, quels sont les avantages et les inconvénients à solliciter une ingénierie externe, comment faire vivre le comité de pilotage, quelles sont les dispositions obligatoires à intégrer ?… autant de questions auxquelles les lecteurs trouveront des réponses. Pour guider les acheteurs publics dans la conception de cette feuille de route, les auteurs effectuent un rappel des textes réglementaires en vigueur, de la structure et du contenu attendus et livrent des conseils sur ...

Références Téléchargez le guide méthodologique sur la mise en oeuvre et le suivi des Spaser

