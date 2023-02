Mobilisation contre les dangers du porno chez les jeunes en Île-de-France

Prévention

La région Île-de-France mène auprès des jeunes, de leurs parents et des lycées une grande campagne de sensibilisation contre les effets néfastes des vidéos pornographiques.

Chiffres-clés Public visé : 440 000 lycéens scolarisés dans 669 lycées.

440 000 lycéens scolarisés dans 669 lycées.

[Île-de-France 12,21 millions d’habitants]« Le porno, c’est pas la réf », tel est le slogan de la campagne de sensibilisation contre les dangers de l’exposition à la pornographie que mène la région Île-de-France depuis l’été dernier auprès des jeunes, de leurs parents et de l’environnement scolaire. Alors que la loi française en matière de diffusion de contenus porno­graphiques interdit qu’ils soient accessibles aux mineurs, la ­réalité est tout autre.

« Dès 2017, nous avons vu émerger ce phénomène lors d’auditions de jeunes et d’­acteurs du terrain. Le sujet était tabou mais très présent », se souvient ­Farida ­Adlani, vice-­présidente chargée des solidarités, de la santé et de la famille. À l’été 2020, la collectivité et le think tank ­VersLeHaut lancent une étude auprès de 250 jeunes âgés de 15 à 17 ans pour mesurer l’ampleur de l’­impact de la pornographie chez les jeunes Franciliens. Les résultats sont accablants : près de la moitié des moins de 17 ans (46 %) ont été confrontés au porno et 27 % affirment en « ­consommer » régulièrement.

Un accès sur smartphone



L’essentiel du visionnage se fait sur les sites de streaming gratuits, en accès libre et à l’abri des regards, ce qui est facile puisque l’accès aux sites se limite à une déclaration de majorité, et ce, malgré la loi du 30 juillet 2020 interdisant aux sites pornographiques de s’en ­contenter. La généralisation du smartphone n’a fait qu’aggraver le phénomène : 91 % des jeunes « consommateurs » réguliers le font par ce biais.

« Le porno ne peut être le premier accès à la sexualité. Nous avons donc décidé, en tant que collectivité, de nous e­mparer de cette problématique », explique Farida Adlani. Avec ses ­partenaires Île-de-­France Prévention Santé Sida, le Centre ­Hubertine-Auclert et l’Association e-Enfance, la région a conçu un plan média à destination des jeunes, de leurs familles et des établissements scolaires avec un affichage de proximité, des insertions dans la presse et des formats numériques. Une campagne avec l’influenceur ­Cyrus ­North a été imaginée sur ­YouTube et relayée sur ­Instagram, ainsi que sur le système de diffusion vidéo existant à bord de certains Transiliens.

Flyers, affiches, stickers…

Parallèlement, la Région a mis à contribution l’environ­nement numérique de travail des lycées et les chefs d’établissement reçoivent un kit de communication constitué de flyers, d’­affiches et de stickers à installer dans leur établissement. « Nos partenaires ont, dans le même temps, multiplié les actions dans les lycées avec, par exemple à ce jour, plus de 200 000 interventions avec Île-de-France Prévention Santé Sida », ­poursuit ­Farida ­Adlani. Chaque ­discussion fait bouger les lignes. « Cette campagne permet de ­bousculer les idées reçues et de parler du sujet sans tabou », se félicite ­Justine ­Atlan, directrice générale de l’­Association e-Enfance.

L’exposition au porno n’est en effet pas sans conséquence. « La “consommation” de pornographie dès le plus jeune âge contribue à intérioriser une vision erronée de la sexualité où les femmes et les hommes ne sont pas égaux », rappelle ­Marie-Pierre ­Badré, présidente du Centre Hubertine-Auclert. En montrant que le porno n’est pas un “mode d’emploi”, la campagne #PasLaRef s’inscrit dans le combat pour l’éducation à l’égalité. »