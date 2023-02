Serre Chevalier sur la piste d’une montagne durable

Environnement

Développement des énergies renouvelables, stratégie bas carbone, restauration des écosystèmes dégradés… Serre Chevalier Vallée Briançon (Hautes-Alpes), le plus grand domaine skiable des Alpes du Sud, s’est engagé dans une démarche globale de transition écologique.

En mars 2023, Serre Chevalier Vallée Briançon mettra en service sa deuxième turbine hydroélectrique. Engagé depuis 2017 dans une démarche globale de transition environnementale, le domaine skiable de ski de Serre Chevalier (Hautes-Alpes) et ses 250 km de pistes entend être un modèle de montagne durable. Il atteint désormais 30 % d’autoproduction de sa consommation électrique, grâce aux énergies renouvelables.

« Il est le premier, et le seul domaine skiable au monde, à utiliser simultanément trois technologies de production : hydroélectricité, photovoltaïque et petit éolien », souligne le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), qui a accompagné et financé ce projet (investissement de 3,6 millions d’euros) dans le cadre du « Plan montagne 2015-2020 ».

Eoliennes, panneaux solaires et turbines hydroélectriques

Concrètement, deux petites éoliennes ont été installées au haut des pistes ; des panneaux solaires ont été positionnés sur 27 sites ; une première turbine hydroélectrique a été mise en service en avril 2022 et la seconde le sera le mois prochain.

« Ces installations sont en capacité de produire 4,5 gigawatts annuellement, soit la consommation annuelle de 2 000 habitants », précise Patrick Arnaud, directeur général du domaine skiable.

En saison, l’électricité ainsi produite est immédiatement autoconsommée par les appareils de remontées mécaniques, les salles des machines, les enneigeurs et les installations tertiaires du domaine. Hors saison, elle est en partie autoconsommée, l’excédent étant envoyé sur le réseau national.

« Ce programme répond aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone qui prévoit un mix énergétique d’au moins 33 % d’énergies renouvelables d’ici à 2028 », rappelle la Région Sud.

Une dameuse 100 % électrique en test

Mais la transition environnementale ne s’arrête pas là. La Compagnie des Alpes, qui gère le domaine, s’est également donné pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et vise le zéro-émission nette en 2030. « Cela passe par la suppression des émissions liées au damage, qui représente la première source d’émission de gaz à effet de serre », explique Patrick Arnaud.

D’ores et déjà, toutes les dameuses fonctionnent avec du carburant de synthèse HVO (fabriqué à partir de déchets de graisses et d’huiles végétales usagées, sans huile de palme), qui réduit les émissions de CO2 de 90 % et de 65 % celles de particules fines. À terme, la station envisage de passer toute sa flotte à l’électrique. Un prototype de dameuse 100 % électrique est actuellement testé sur la station.

80 hectares déjà revégétalisés

La transition environnementale passe aussi par un vaste plan de restauration des écosystèmes dégradés et des objectifs de « zéro artificialisation nette des sols d’ici 2025 » et de « zéro perte nette de biodiversité d’ici 2030 ».

« Nous avons depuis 2014 un observatoire environnemental du domaine skiable, ce qui nous permet de faire un état des lieux très précis, poursuit Patrick Arnaud. Nous avons à ce jour revégétalisé 80 hectares, réhabilité une zone humide, créé des zones de protection du tétras lyre… »

Au quotidien, le domaine skiable travaille en partenariat avec les collectivités, le parc national des Ecrins sur ces sujets. Il s’efforce aussi d’impliquer tous les utilisateurs du domaine skiable (professionnels, skieurs, habitants, vacanciers) via une démarche participative : questionnaires, réunions, etc. « Nous devons tous nous engager pour construire ensemble la montagne de demain, conclut Patrick Arnaud. C’est un plan global qui doit impliquer tous les acteurs, chacun à son niveau. »