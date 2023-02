Navettes fluviales : Sytral Mobilités se jette à l’eau

Mi-2025, des navettes devraient circuler tous les jours sur près de 3,5 kilomètres sur un parcours où les alternatives en transport commun terrestre sont moins nombreuses que dans les autres quartiers de la ville.

Si rien ne vient troubler le calendrier prévu par Sytral Mobilités, un service de transport fluvial verra le jour sur la Saône à Lyon en 2025. Une première moult fois promise, mais encore jamais réalisée. Porté par l’autorité organisatrice des transports en commun, ce projet devrait dans un premier temps relier entre le centre de la Presqu’île et le quartier de Vaise plus au nord, soit 3,4 kilomètres avec 4 haltes. Il pourra être étendu jusqu’à la Confluence, soit 2,5 kilomètres supplémentaires si la fréquentation et les besoins sont au rendez-vous et si la disponibilité des bateaux est assurée. « Nous n’avions pas inscrit ce ...