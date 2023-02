Une politique nourricière s’enracine autour de semences produites localement

Alimentation

Publié le 17/02/2023 • Par Françoise Sigot • dans : Innovations et Territoires, Régions

Le Grand Lyon souhaite accroître son autonomie alimentaire et ramener de l’agriculture sur son territoire. Il met pour cela en place un réseau de fermes semencières. La métropole va mettre à disposition des agriculteurs des semences de variétés adaptées au changement climatique qu’elle produit dans ses fermes dédiées.

Chiffres-clés Investissement : la métropole a investi 410 000 € pour acheter une ferme gérée par le CRBA et 2 M€ sont alloués à l’acquisition de surfaces agricoles.

la métropole a investi 410 000 € pour acheter une ferme gérée par le CRBA et 2 M€ sont alloués à l’acquisition de surfaces agricoles. Le Centre de ressources de botanique appliquée dispose d'une collection de 3 000 variétés de légumes et de céréales et de 200 variétés de fruitiers et 130 de roses.

[Métropole de Lyon, 59 communes, 1,42 million d’hab.] Sur un territoire ultra-urbanisé où le nombre d’agriculteurs a diminué de 44 % en vingt ans pour s’établir à un peu plus de 200, la métropole de Lyon ne s’avoue pas vaincue. Décidée à encourager un terreau d’agriculteurs capables de nourrir les grands Lyonnais, elle quadruple le budget consacré à l’agriculture pour le porter à 10 millions d’euros sur la durée du mandat et inscrit son action de la graine à l’assiette.

L’ambition est soutenue par plusieurs dispositifs, notamment la création d’un réseau de fermes semencières. La collectivité vient d’inaugurer la première. Installée sur 3 000 mètres carrés à Charly, en banlieue sud de Lyon, cette structure est présentée comme unique en son genre.

Ferme expérimentale

Elle a vocation à sélectionner en France et à l’étranger, par l’inter­médiaire d’un réseau de partenaires, des semences de variétés anciennes, d’autres adaptées au réchauffement climatique et d’autres, enfin, de meilleures qualités nutritionnelles et gustatives. En les conservant et en les multipliant sur ses terres, la ferme pourra fournir les agriculteurs locaux qui les mettront en culture.

Cette ferme semencière est gérée par le CRBA , lauréat de l’appel à candidatures lancé l’an dernier par la métropole. Un projet sur lequel il planche depuis plus d’une dizaine d’années et qui va désormais être rendu possible par l’achat d’une ferme expérimentale par la collectivité. « Cet outil est très important pour nos recherches, car il nous permet de nous professionnaliser et de travailler à plus grande échelle », indique Stéphane Crozat, ­directeur du CRBA.

Dotée d’équipements pour moissonner, extraire les graines, nettoyer ­et stocker les semences, et d’un laboratoire pour pratiquer des tests de germination, l’unité semencière est adossée à une autre entité, la ferme Melchior, où ces semences seront mises en culture à titre expérimental, après avoir été testées dans la station de recherche agronomique Vavilov, également située non loin de ces deux exploitations.

Potager conservatoire

Enfin, le potager conservatoire de la métropole de Lyon, installé dans le parc de Lacroix-Laval, viendra en appui du travail réalisé par la ferme semencière en cultivant et en préservant ces nouvelles variétés.

Ces semences seront mises gratuitement à la disposition des agriculteurs métropolitains. « Nous allons ainsi pouvoir accompagner nos paysans dans l’évolution de leurs pratiques en leur proposant des semences de qualité, adaptées aux conditions climatiques locales, et nous contribuerons à la protection de l’agri­culture sur notre territoire », affirme Jérémy Camus, vice-président de la ­métropole chargé de l’agriculture, de ­l’alimentation et de la résilience du territoire. Ce maillage de sites et de compétences devrait contribuer à créer des variétés plus résilientes aux effets du changement climatique. L’exécutif écologiste promet de créer plusieurs fermes semencières avant la fin du mandat, sans avancer de nombre.

In fine, l’objectif du Grand Lyon est de parvenir à mettre sur pied un système alimentaire local soutenable et durable. La production de semences dans des fermes dédiées est une première étape. Les récoltes qu’elles amèneront devraient d’abord aller vers ­l’approvisionnement des cantines des collèges. Puis, au fil de l’augmentation des récoltes, des ventes en circuits courts écouleront ce que les collégiens n’auront pas consommé.

« Incubateur de paysans »

Au-delà des fermes semencières qui ont pour but d’aider l’agriculture locale à monter en puissance, d’autres outils portés par la métropole sont en voie de structuration. La révision en cours du PLU-H (plan local d’urbanisme et de l’habitat) prévoit de sanctuariser une soixantaine d’hectares de terres agricoles promises à l’urbanisation par le précédent PLU. De plus, 10 000 hectares sont désormais classés protection des espaces naturels et agricoles périurbains (Penap), ce qui scelle durablement leur vocation agricole.

Enfin, la métropole porte un projet « d’incubateur de paysans ». Une structure qui a pour vocation d’aider les agriculteurs en herbe à fourbir leurs armes avec des plantations sur des terrains maîtrisés par le Grand Lyon. Et ainsi de tester leur projet d’installation avec le soutien de conseillers, avant de lancer leur propre exploitation. « L’enjeu de ce mandat est de changer d’échelle », ambitionne Jérémy Camus.

Contact : Sarah Mühlberger, cheffe de projet alimentaire territorial, smuhlberger@grandlyon.com

« Les agriculteurs gagnent en indépendance » Bruno Bernard, président de la métropole de Lyon « Depuis deux ans, l’action de la métropole en faveur du développement de l’agriculture urbaine va de la semence à l’assiette. En développant un réseau de fermes semencières, nous répondons d’abord à la nécessité d’adapter nos cultures au changement climatique. Nous contribuons également à l’amélioration de la qualité gustative de nombreuses variétés et au développement d’une agriculture vertueuse qui crée plus d’emplois. Enfin, nous permettons surtout aux agriculteurs installés sur notre territoire, à qui nous fournissons gratuitement ces semences, de s’affranchir de la dépendance aux groupes semenciers internationaux qui leur imposent des variétés standardisées et très réduites. » « Je peux cultiver des variétés qui s’adaptent » Vincent Galliot, gérant du Champ des saveurs à Collonges-au-Mont-d’Or « Je participe depuis plusieurs années à la reproduction de semences paysannes. La ferme semencière de la métropole de Lyon est un maillon essentiel pour la réappropriation de la production de semences locales. Aujourd’hui, il est encore difficile d’avoir accès à des semences de variétés de légumes anciens ou à des variétés adaptées aux conditions climatiques locales. En participant au réseau de partage des semences, je peux justement cultiver des variétés qui s’adaptent à mon terroir et proposer aux consommateurs une plus grande variété de légumes aux qualités gustatives exceptionnelles et qu’on ne trouve nulle part ailleurs sur d’autres territoires. »

« Nous testons diverses ressources génétiques » Stéphane Crozat, directeur du CRBA « Les fermes semencières vont nous permettre d’aller chercher les ressources génétiques les plus diverses possible en matière de semences et de les tester afin de voir celles qui pourront se développer sur notre territoire. Elles nous permettront de multiplier les semences des meilleures variétés de légumes, de céréales et de légumineuses, du point de vue à la fois de l’adaptation au changement climatique et gustatif. Ainsi, nous construisons une stratégie de production agricole qui s’oriente vers des variétés d’origine locale ou internationale adaptées à notre terroir, en lieu et place des graines produites par les grands semenciers. »