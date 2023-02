Postes vacants : les services au bord de la crise de nerfs

Fonction publique

Des métropoles aux communes rurales, du fauteuil de directeur général des services aux emplois techniques : l’inflation des vacances de poste met les nerfs à rude épreuve. Et déstabilise en profondeur un service public local qui n’avait pas besoin de ça.

Chiffres-clés 10 % de postes vacants recensés à la ville et à la métropole de Nantes (24 communes, 9 000 agents, 665 200 hab.) en 2022. « Un record », d’après Patrick Coroyer, directeur des ressources humaines mutualisées, président de l’Association nationale des DRH des territoires.

« Nous avons mis un an et demi à trouver un gestionnaire des marchés publics et un gestionnaire des ressources humaines ! » témoigne Nathalie Sabiron, DGS de Beauzelle (130 agents, 7 100 hab., Haute-Garonne). Et plus d’un an à pourvoir un emploi vacant d’assistante sociale au CCAS . « Cela nous met dans une insécurité permanente », se désole-t-elle. Les emplois vacants se sont multipliés dans tous les services, en commençant par les métiers techniques puis, dans le sillage de la crise sanitaire, dans les filières sociale et administrative.

Ailleurs, « il arrive qu’il n’y ait pas de directeur général des services ou de directeur général adjoint pendant de longues périodes », alerte Nathalie Sabiron, sous sa casquette de présidente de la section interdépartementale du SNDGCT en Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne.

Des petites communes sont, elles, privées de secrétaire de mairie. Une situation vite épuisante. « Les élus nous appellent parce qu’ils n’en peuvent plus : ils prennent la charge de travail sur leurs épaules, établissent eux-mêmes les factures… » rapporte Olivier Ducrocq, directeur général du CDG du Rhône (430 collectivités affiliées, 12 500 agents).

Dans le privé, pas besoin de concours

Les grandes collectivités ne sont pas épargnées. Le taux de vacance de postes s’élève à 10,1 % à la métropole de Lyon (59 communes, 9 513 agents, 1,42 million d’hab.) en 2021, selon son rapport social unique, et il est en progression (+ 9,3 % en 2020). « Outre la filière médicosociale et le métier de chauffeur de poids lourd, les services les plus touchés sont ceux des RH, des finances, des marchés, de l’informatique. Ainsi, en 2022, le service de la commande publique compte onze postes vacants sur 37 », détaille le syndicat CFDT Interco.

Au CCAS de Roubaix (500 agents, 98 100 hab., Nord), c’est un maelström. « Avec les emplois vacants et l’absentéisme cumulés, nous sommes presque à 20 % de l’effectif en moins en 2022 ! » se lamente Séverine ­Soetaert, la directrice. La pénurie de personnel a mis à mal les deux Ehpad rattachés à son CCAS. Les heures supplémentaires n’ont pas suffi à combler les manques. Et le recours à l’intérim, très coûteux, a creusé le déficit. La directrice s’est alors résolue à « transférer les deux structures à une association », décision effective au 31 décembre 2022. « Dans le privé, il est nettement plus facile de recruter car le diplôme suffit – pas besoin de concours – et le premier contrat offert est à durée indéterminée », justifie-t-elle. Et ce n’est que la conséquence la plus visible de la dégradation en cours.

Le secteur public de la petite enfance est, lui aussi, fragilisé. Réduire l’accueil pour respecter le taux ­d’encadrement est, à court terme, la seule solution. « Faute d’auxiliaires de puériculture, des crèches ne peuvent ouvrir toutes leurs places », note Patrick Coroyer, président de l’Association nationale des DRH des territoires. « C’est un crève-cœur pour les directrices de crèche, qui doivent demander aux parents s’ils ont d’autres modes de garde », relate Jennifer Bindler, responsable du service « conseil en organisation et santé au travail » du CDG du Haut-Rhin (553 collectivités affiliées, 7 885 agents), qui accompagne des employeurs en sous-effectif.

Missions délaissées

Quand il faut « assurer les missions avec 60 % ou 70 % de l’effectif », l’organisation se retrouve « en mode très dégradé », déplore Olivier Ducrocq. D’autant que « les emplois vacants sont de plus en plus souvent des postes à responsabilité ». Chaque employeur bricole des solutions. En commençant par confier uniquement les missions jugées prioritaires de l’emploi vacant à un ou plusieurs agents de la collectivité. Ainsi, à Nantes (ville et métropole, 9 000 agents, 665 200 hab.), « un collaborateur du service “finance” a basculé vers la paie pendant quelque temps », relate Patrick Coroyer, DRH.

A Beauzelle, Nathalie Sabiron, qui a réparti les tâches entre les agents présents, assure, en plus de ses propres fonctions, « le pilotage financier et l’encadrement des équipes de la direction des finances et de la commande publique ». Le poste de directeur étant vacant depuis trois mois. Au CCAS de Roubaix, c’est l’encadrement intermédiaire qui est sur le terrain pour répondre, lui aussi, aux personnes démunies qui frappent à la porte de l’institution. « On ne peut pas fermer les résidences autonomie et il faut assurer la continuité des services du CCAS, répondre aux urgences sociales », plaide Séverine Soetaert.

Mais cela signifie aussi délaisser une partie des missions. « Les collectivités privilégient l’accueil du public et, en interne, la paie et les finances. Elles mettent de côté tout ce qui peut attendre », observe Antoine ­Ameline, directeur des services du CDG de la Seine-Maritime (1 000 collectivités affiliées, 13 500 agents). Même sur le fonctionnement interne, certains réduisent la voilure : « Au lieu de payer tous les éléments variables de la paie, on peut les reporter d’un mois ou deux », indique Patrick Coroyer. Concernant le numérique, « on privilégie la cybersécurité et on décale des projets d’amélioration », précise-t-il.

Heures supplémentaires non récupérables

De nombreux employeurs font appel en urgence aux CDG. Et pas seulement pour obtenir des renforts, en intérim, ou pour du recrutement. « On en est venu à proposer d’assurer des missions RH à leur place : la paie, les allocations, la gestion de carrière, pour répondre à leurs besoins. Et cette nouvelle prestation est pérenne », détaille Diane Devy, directrice déléguée « RH et emploi territorial » du CIG de la petite ­couronne (375 collectivités affiliées, 150 000 agents). Pour les agents en poste, dont la charge de travail s’alourdit fortement, l’impact se mesure en heures supplémentaires (et complémentaires pour les temps non complets), le plus souvent impossibles à récupérer, les équipes étant sous l’eau. « Ils ont plus de contraintes et moins de ressources, ce qui a un impact négatif sur leur santé, risque de les démotiver et, in fine, génère de l’absentéisme », explique ­Jennifer Bindler.

A la métropole de Lyon, « les agents se sentent “pressurés”, selon leurs termes, et nombreux sont ceux qui acceptent difficilement de travailler en “mode dégradé” comme le leur demande leur responsable. Nous constatons beaucoup de départs vers d’autres collectivités ou vers le privé. Les arrêts de maladie sont également nombreux », témoigne Simon Davias, secrétaire de la section CFDT Interco, qui redoute « des pertes de compétences, des ­externalisations d’activité ainsi que des risques psychosociaux ».

A Beauzelle, Nathalie Sabiron, s’efforce « d’accompagner au mieux les agents en leur apportant un soutien technique et psychologique ». Sans cacher sa crainte de les voir fuir : « Ils sont déjà bien chargés et on n’a pas la capacité de les valoriser. » C’est le moment ou jamais de « donner la parole aux agents, recommande Jennifer Bindler, car ceux qui sont sur le terrain sont en mesure de dire ce qui est prioritaire ou non. En fonction de tout cela, on peut réorganiser le travail ». En leur apportant, au minimum, la reconnaissance symbolique d’un merci…

« On prévoit de faire des chantiers sur cinq ans au lieu de trois » Gaëlle Laumaillé, directrice générale adjointe « ressources » à la CA cap Atlantique (15 communes, 75 100 hab., Loire-Atlantique et Morbihan) « Les vacances de poste durent plus longtemps qu’avant : par exemple, plus d’un an et demi sur un emploi de technicien spécialisé dans la gestion de l’eau et de l’assainissement, six à huit mois pour des expertises pointues comme celle du délégué à la protection des données, au lieu d’un mois auparavant. On essaie de rendre plus efficientes nos organisations, mais tout le monde travaillait déjà beaucoup. Pour absorber un pic d’activité qu’on ne peut pas gérer en interne au département informatique, on fait appel à un prestataire privé. On prévoit de faire des chantiers sur cinq ans au lieu de trois. On simplifie les process au maximum : on contrôle moins les frais de déplacement ou l’attribution de l’allocation personnalisée autonomie. Et les cadres prennent leur part. Cela met en tension. Comme il y a deux postes vacants de chef du service juridique et de chef de la commande publique, j’anime les réunions, je priorise, j’organise… »

