Un marquage graphique freine les voitures près des écoles

Des aménagements sont testés par la ville de Blois (Loir-et-Cher) afin d’inciter les conducteurs à se montrer plus prudents aux abords des écoles. L’effet est positif, selon un sondage.

Chiffres-clés Budget : 50 000 € pour six écoles sur les 33 que compte la ville

Contact : Benoît Colin, directeur de la communication, benoit.colin@blois.fr

[Blois (Loir-et-Cher) 46 700 hab.] Vitesse excessive, station­nement interdit, tensions… déposer son enfant à l’école relève parfois de la foire d’empoigne. La ville de Blois n’y échappe pas. « Quels que soient les quartiers, l’incivilité routière existe. Comment faire en sorte que les alentours des écoles soient des lieux apaisés, sécurisés ? », se questionne ­Benjamin ­Vételé, adjoint au maire chargé de la ville éducatrice et de la politique de la ville.

La municipalité a engagé des aménagements, tels que des chicanes et des sens uniques, afin de « casser » les vitesses et lutter contre le stationnement anarchique. Depuis septembre 2022, elle teste les « rues écoles ». Le matin, les parents se garent à quelques mètres de l’établissement scolaire et emmènent à pied les enfants à l’entrée de l’école. Un ­dispositif complémentaire est expérimenté : le marquage au sol graphique pour matérialiser, de manière imagée, l’accès des établissements scolaires. En plus des aménagements et de la signalétique réglementaire, la ville teste le design urbain autour de six établissements scolaires.

Les lignes droites cassées

Ces marquages visent, entre autres, à renforcer la visibilité des passages piétons et à rappeler que l’espace public est partagé. Ils ont été réalisés en quinze jours par une société. « L’objectif est de faire des abords des écoles des lieux différents pour que l’enfant soit en sécurité », précise Benjamin ­Vételé.

Chaque endroit a ses problématiques. « Sur deux sites, le traitement graphique matérialise un double sens cyclable des rues et diminue l’espace pour les ­véhicules », détaille ­Benoît ­Colin, directeur de la communication. Dans un autre ­quartier, les formes ­géométriques tentent de casser une ligne droite devant deux écoles. Il poursuit : « Nous avons aussi voulu nous fondre dans le paysage et reproduire l’ombre d’un arbre sur la chaussée. »

Les parents interrogés

Du 14 au 20 octobre 2022, la ville a mesuré la vitesse des ­véhicules. Résultat : les moyennes relevées sont inférieures à 30 km/h. Avant les vacances d’automne, les parents des écoles tests ont évalué le dispositif. D’après ­Benoît ­Colin, « l’expérimentation montre que certains ­marquages fonctionnent mieux que d’autres ».

Sur les sites où le traitement graphique met en valeur le double sens cyclable des rues et réduit la largeur de la voie pour les voitures, plus de 92 % des répondants estiment que le marquage signale davantage l’école, 80 % jugent que les ­passages piétons sont plus lisibles pour les voitures et 76 % sont d’accord pour dire que la ­sécurité des enfants, des piétons et des cyclistes est renforcée.

Lorsque les formes géométriques cherchent à casser une ligne droite, 67 % des parents pensent que les décors au sol signalent davantage l’école, 63 % que les passages piétons deviennent plus visibles pour les conducteurs et 52 % constatent une baisse de la vitesse des véhicules. Les résultats de l’enquête sont moins satisfaisants quand l’art graphique s’intègre dans le ­paysage.

Moins d’accidents grâce à des fresques L’association américaine Bloomberg ­Philanthropies a publié, en avril 2022, une étude visant à mesurer si les fresques artistiques réalisées aux abords des carrefours d’écoles incitaient réellement les automobilistes à ralentir. Les résultats mettent en avant une baisse de 17 % du taux global d’accidents, de 50 % pour ceux impliquant des piétons ou des cyclistes et de 37 % de ceux lorsque des personnes sont blessées. L’enquête révèle une réduction de 25 % du taux de conflits d’usage entre conducteurs et piétons, ainsi qu’une augmentation de 27 % des conducteurs cédant le passage aux piétons ayant la priorité.

