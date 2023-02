Renouvellement des concessions hydroélectriques : ce que préconise la Cour des comptes

Chiffres-clés

340 concession hydroélectriques.

Le parc hydroélectrique français est le plus grande d'Europe : il comporte 340 ouvrages concédés, avec une puissance de 25,4 gigawatts (GW) et une production en 2021 de 62,5 térawattheures (TWh), soit 12 % du mix électrique français. Il est principalement géré par EDF (70 % de la production hydroélectrique nationale), la Compagnie nationale du Rhône (25 %) et la Société Hydro-Électrique du Midi (3%).