Un « serious game » pour faire découvrir les métiers de la territoriale aux collégiens et lycéens

ATTRACTIVITE

Publié le 09/02/2023 • Par Séverine Cattiaux • dans : Actu Emploi, Régions, Toute l'actu RH

Baptisé « Agents » le serious game conçu par le centre de gestion de Haute-Savoie se déroule dans une collectivité territoriale. L'enjeu de cet outil ludique ? Susciter l'intérêt des collégiens et lycéens pour des métiers qu'ils méconnaissent.

Le but du jeu « Agents » ? Dénouer une énigme en menant l’enquête. A la manière du célèbre jeu Cluedo, les joueurs passent en revue l’emploi du temps des suspects qui, on l’aura deviné, sont des agents de la fonction publique territoriale. Par contre, point de crime à résoudre ici, mais l’auteur d’un vol à débusquer. « Pourquoi ce jeu ? Notre idée est de pallier le manque de visibilité des carrières de la FPT chez les jeunes et de générer la curiosité chez ce public pour des métiers qui peinent à recruter alors qu’elles proposent des carrières intéressantes » explique Antoine de Menthon, président du centre de gestion de la Haute-Savoie (74).

Les « serious games », ces ...

