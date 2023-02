La Cour des comptes veut un bilan «sans délai» des campus connectés

Education

07/02/2023

Dans un rapport publié ce mardi 7 février intitulé «Universités et territoires», la Cour des comptes s’interroge sur la «pertinence» des campus connectés lancés en 2019 par le président de la République, Emmanuel Macron. Elle évoque un coût «exorbitant» au regard de l’efficacité d’un dispositif «davantage porté par les collectivités» que par les universités, qui manifesteraient, elles, un «relatif désintérêt».

« Rien ne permet aujourd’hui d’affirmer que les campus connectés remplissent leur rôle de tremplin vers l’enseignement présentiel » : adepte de la litote, la Cour des comptes, dans son rapport « Universités et territoires » publié mardi 7 février 2023, questionne la « pertinence » d’un dispositif initié en avril 2019 par le président de la République, Emmanuel Macron, à l’issue du Grand Débat national mené pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. L’idée était d’irriguer des villes moyennes mal desservies par le système universitaire.

Coût vs bénéfice

Trois ans après leur lancement, la Cour des comptes brandit des chiffres visant à illustrer un coût jugé « considérable » et « exorbitant » au regard de leur bénéfice : 87 campus accueillent 1 039 étudiants, alors que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche s’est fixé un objectif de 5 000 ; seuls huit d’entre eux comptent plus de vingt étudiants, la moyenne des autres se situant à cinq, deux en ayant un seul ; la dépense moyenne annuelle par étudiant s’élève à 8 754 euros, avec évidemment de fortes disparités selon l’effectif.

Le rapport souligne de plus qu’au terme des cinq ans prévus par le dispositif, dans deux ans donc, le financement de l’État cesse. Les protagonistes devront alors trouver une autre source s’ils souhaitent pérenniser leur site. Or, l’enquête réalisée par la juridiction financière « montre un relatif désintérêt des universités envers un dispositif qui semble davantage porté par les collectivités territoriales », peut-on encore lire dans le rapport.

Seulement d’accord pour un bilan

« Il paraît (ainsi) indispensable d’établir sans délai un bilan prenant en compte le devenir des étudiants, les aspects financiers et les perspectives d’évolution de l’ensemble des sites », recommande la Cour des comptes. Cela tombe bien, car la Caisse des dépôts et consignations (CDC) s’attellera « prochainement » à un tel travail, lui répond la ministre Sylvie Retailleau. « Afin d’en tirer toutes les conséquences », complète-t-elle. Mais son analyse de la situation est tout autre, puisqu’elle évoque, au contraire, de « premiers résultats prometteurs », en évoquant le bon taux de validation de l’année universitaire et de réorientation, « qui est aussi une trajectoire de réussite ».

À l’inverse, le taux d’abandon de formation est très faible, à moins de 7%, souligne-t-elle. Surtout, elle « rappelle » que le dispositif des campus connectés est très récent et doit par conséquent être « encore considéré en phase expérimentale ». Une manière de glisser à la Cour des comptes qu’elle va plus vite que la musique…

Chaud et froid

« Sans cette possibilité, les publics concernés (sportifs de haut niveau, personnes en situation de handicap, mères de famille, personnes en reprise d’études, etc.) se trouveraient seuls à domicile, sans accompagnement, pendant leurs études à distance », insiste Sylvie Retailleau. Puis elle annonce que des indicateurs seront mis en place en 2023, et que les partenaires de ces opérations seront désormais « attentifs à ce que figure un effectif minimal d’étudiants inscrits ».

Elle instille aussi le doute sur la poursuite du financement et de la labellisation des campus connectés au-delà de 2023. Et en appelle à la contribution, non seulement de la collectivité territoriale porteuse du projet, mais aussi d’autres partenaires, comme les communautés de communes, départements et régions, afin de trouver un modèle économique durable.

Une croix sur les campus connectés ?

La Cour des comptes relève que la quasi-totalité – 99,1% – des 25 millions d’euros affectés par l’État au dispositif dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir (PIA) « a déjà été consommé ». Elle lâche par ailleurs, dans une simple note de bas de page, qu’elle « n’a pas souhaité, à ce stade, interroger l’ensemble des collectivités territoriales concernées pour connaître les crédits effectivement (dépensés) ». Peut-être une manière de sous-entendre qu’elle entrevoit peu d’avenir aux campus connectés.

Au regard de la « dépense consentie », elle leur préfère en tout cas manifestement des programmes tels le tutorat à l’université ou l’accompagnement personnalisé vers l’enseignement supérieur, « qui auraient pu toucher un public plus important ». Ou encore, « afin de rapprocher la formation des territoires », l’implantation d’antennes secondaires par les universités, comme il en existe environ 150 accueillant quelque 91 000 étudiants actuellement dans le pays. Leur coût est « comparable voire inférieur » à celui des formations dans les sites principaux et le taux de réussite « n’y présente pas de différence majeure avec les universités mères », précise-t-elle. Seulement, celles-ci se sont ces dernières années montrées réticentes à en développer…