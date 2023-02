Popsu : « L’action publique locale sous l’angle des grandes transitions »

Aménagement du territoire

France urbaine et le Plan urbanisme construction architecture (Puca) du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ont signé une convention de coopération pour le lancement de la quatrième édition de la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaine (Popsu) sur le thème des transitions. Hélène Peskine, secrétaire permanente du Puca et Frédérique Bonnard Le Floc'h, vice-présidente de Brest métropole, coprésidente de la commission « alliance des territoires » à France Urbaine, détaillent ce dispositif.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Aménagement du territoire

Aménagement urbain