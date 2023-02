Prévisions financières : « On essaie de ne pas surréagir »

Budgets 2023

Publié le 07/02/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Loin de prétendre à l’exactitude, les collectivités déclinent, en ces temps de décision budgétaire, leurs visions financières de l’avenir. Dans cette période de bouleversements macro-économiques exceptionnels, elles revendiquent la prudence et refusent de changer de cap en matière d’investissements. Illustrations.

« Toutes les prévisions sur lesquelles nous avons travaillé sont remises en cause. C’est un moment délicat même si ce n’est pas la première fois ». Pour Olivier Dupont, directeur des finances de la communauté urbaine Limoges Métropole, la situation actuelle est comparable à celle des emprunts toxiques. «Il faut reconnaître précise Marion Spegt, directrice adjointe des finances et de la programmation de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, que l’incertitude a atteint un niveau jamais connu, depuis que je suis en poste, c’est à dire depuis quinze ans ». Dans la tourmente, les directeurs financiers demeurent philosophes : «on ne peut pas rendre l’imprévisible prévisible, cette situation nous impose d’être réactif » rajoute Olivier Dupont.

A chaque rendez-vous budgétaire, un prévisionnel

A Strasbourg, depuis quelques années, la présentation du budget de l’année a été décalée en mars afin d’avoir une plus grande visibilité sur les recettes. « C’est une solution qui permet d’intégrer les impacts des loi de finances. Cette année, nous aurons, par exemple, une plus grande lisibilité sur les effets de l’amortisseur électricité rajoute la directrice adjointe des finances. C’est aussi la possibilité d’adapter nos budgets aux impacts positifs de l’inflation sur la TVA ( + 9 % fin 2022) ». Les élus et les équipes de Limoges métropole se sont posés la question cette année : fallait-il repousser le budget ? Il a été choisi de garder le calendrier habituel : le budget est présenté fin décembre afin de ne pas retarder les décisions d’investissements. Cependant, la situation va sans doute nécessiter un budget rectificatif en février ou en mars, imposant de s’appuyer sur un prévisionnel actualisé. «Cette surcharge de travail est le prix pour ne pas retarder les engagements de la collectivité » précise Olivier Dupont.

Trouver la voie médiane

A Carcassonne Agglo, le débat d’orientation budgétaire a lieu le 10 février : « sur les prix de l ’énergie, avec notre le groupement d’achat, nous avons désormais plus de lisibilité sur les augmentations de 2023» illustre le président de la communauté d’agglomération de l’Aude, Régis Banquet. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) a lieu le 30 janvier pour la ville de Strasbourg et début février pour la métropole. Les budgets prévisionnels sont présentés en mars, suivis en juin d’un budget supplémentaire et en principe bouclé à l’automne par le budget définitif.

La présentation du DOB va s’accompagner d’hypothèses figées avec des intentions particulières en matière d’inflation, de coût de l’énergie, de taux d’intérêt. « Pour l’énergie, les prévisions budgétaires de la commune ont été réalisées en tenant compte de dépenses d’électricité atteignant 14,4 M€ en 2023, contre 6,5 M€ réalisés en 2022, soit + 122 %, avec des économies d’énergie correspondant à une baisse de 10% de consommation d’électricité. Avec l’amortisseur électricité, la dépense devrait atteindre 10,1 M€ » illustre Marion Spegt.

A chaque étape budgétaire, un nouveau prévisionnel est réalisé pour chacune des deux collectivités du Bas-Rhin et le choix s’est porté sur une prévision médiane. « Quand on fait des prévisions, on sait qu’elles sont fausses mais on se doit de s’approcher au plus près de la réalité. Utiliser des ratios maximaux donne des marges de manœuvre mais a pour effet de bloquer l’action » renchérit Olivier Dupont. Les investissements seront peut-être moins nombreux mais les enveloppes restent élevées malgré l’impact de l’inflation et des taux d’intérêt. « Notre choix politique, conclut Régis Banquet, est de garder le cap en matière d’investissements en injectant une part de nos réserves pour ne pas rajouter de la crise à la crise. Si la situation est conjoncturelle, le cap pourra être franchi ».

Région des Pays de la Loire : « Il faut accepter une gestion cyclique » Laurent Dejoie, Vice-président du Conseil régional et président de la commission Finances. « Sur le court et le moyen terme, nos incertitudes sur les recettes sont moins importantes que celles d’une entreprise privée. Sur le long terme, il faut être très prudent sur les investissements. Les collectivités ont l’habitude d’une gestion prudentielle élevée. Il faut s’attacher à admettre une gestion cyclique se déclinant en fonction de ces aléas externes comme l’a illustré la crise du covid. Avant la pandémie, nous avions redressé les comptes et renforcé l’épargne brute. Pendant deux années, les investissements ont fortement augmenté, impactant le niveau d’endettement. On va désormais reconstituer de nouvelles marges de manœuvre en revenant sur des niveaux d’investissements habituels ».