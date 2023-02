Réformes des retraites

Réunis depuis le 6 février en séance publique autour du projet de réforme des retraites, les députés ont à se pencher sur des amendements visant à protéger les agents publics travaillant les filières sanitaires et médico-sociales. Nombre de députés se font l’écho d’inquiétudes des employeurs territoriaux quant aux conséquences d’un allongement des carrières de ces personnes.

Les débats en séance publique de l’Assemblée nationale sur le texte portant la réforme des retraites – le Projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) pour 2023 – s’est ouvert, le 6 février, avec 20017 amendements déposés. Dans le contexte du report de l’âge légal de la retraite inscrit dans l’article 7, nombre de ces propositions de modifications alertent sur les risques d’usure professionnelle, notamment dans les filières sanitaire et médico-sociale.

Les députés LFI Idir Boumertit (Rhône) et Ségolène Amiot (Loire-Atlantique) ont par exemple déposé chacun un amendement de repli (12983 et 13525) demandant que les mesures d’âge de cette réforme ne s’appliquent pas aux infirmières. « Le Gouvernement refuse de reconnaître la pénibilité de cette profession, regrettent-ils. Qu’il permette au moins aux infirmières de ne pas travailler deux ans de plus dans de telles conditions ».

Déjà 30% d’invalidité pour les aides-soignants

D’autres amendements, plus nombreux encore et émanant du même groupe politique LFI-Nupes, concernent les aides-soignants. Comme celui déposé par Léo Walter, député LFI des Alpes-de-Haute-Provence, qui cite le témoignage de l’un d’entre eux : « Nous avons un travail très physique. Nous passons nos journées à tirer, pousser, se baisser… Je me suis déjà fait opérer du genou et j’ai des petits soucis au dos […]. On a beau nous donner du matériel, le poids reste le même. » Selon des chiffres qu’il rapporte émanant de la CNRACL, « 30% des aides-soignants retraités ont d’ailleurs un taux d’invalidité ». C’est pourquoi son groupe propose « que les aides-soignantes ne travaillent pas deux ans de plus dans de telles conditions et que leur durée de cotisation ne soit pas allongée ».

Autre cas, celui des aides à domicile, dont la députée LFI de Paris Danièle Obono assure, dans un amendement spécifique (15787), que « seulement 41% se déclarent capables de poursuivre leur activité jusqu’à la retraite régie par les règles actuellement en vigueur » et qu’outre des contraintes physiques, « 62% subissent une exposition à des risques infectieux, un taux nettement supérieure à la moyenne » ou encore que 19% d’entre elles ont des journées morcelées. Autant de raisons, pour elle, de les « exclure du champ d’application de cette réforme ». Pour ce métier, mais aussi pour celui d’auxiliaires de vie sociale, les députés LFI-Nupes sont plusieurs à lancer cette question : « Comment le gouvernement peut-il envisager de leur demander de travailler deux ans de plus ? »

La prévention pour tous

L’article 9 fait, lui aussi, l’objet de nombreux amendements. Celui-ci crée « un fonds de prévention de l’usure professionnelle dans les établissements de santé et les établissements médico‑sociaux publics ». Son but, explique le gouvernement dans l’exposé de ses motifs : financer des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle, ainsi que des dispositifs d’aménagement de fin de carrière pour les agents qui ont été exposés à des facteurs de risques professionnels.

Mais « seuls les soignants des établissements sociaux et médico-sociaux sont potentiellement concernés par le fonds créé », s’inquiète José Beaurain, député RN de l’Aisne, dans un amendement (18490) qui pointe « la nécessité d’étudier rapidement la mise en place d’un fonds d’investissement de prévention de la pénibilité pour les fonctionnaires territoriaux et de remédier à l’inégalité dont le texte initial de l’article 9 est porteur ».

Il se fait ici l’écho des demandes de la Coordination des employeurs territoriaux, qui a également été entendue par plusieurs députés LR auteurs d’amendements au texte quasi-identique que celui de José Beaurain. Jusqu’à un élu de la majorité, Rémy Rebeyrotte, député Renaissance de Saône-et-Loire, qui avait également déposé un amendement en ce sens (19355), jugé irrecevable le 6 février. Celui-ci assurait que « plusieurs métiers de la fonction publique territoriale présentent des caractéristiques justifiant un accompagnement renforcé », notamment les 14% d’agents de ce versant travaillant dans les filières sociale et médico-sociale. Quant aux Démocrates, ils demandent (20407) que la visite médicale obligatoire à 61 ans que l’article 9 instaure pour les salariés du privé soit étendue aux fonctionnaires.

Préciser les facteurs de risques

Autre inspiratrice d’amendements, l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) a été écoutée notamment par les députés David Taupiac (Gers) et Benjamin Saint-Huile (Nord) du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires. Leur amendement sur le sujet (19656) demande que soient précisées la liste des facteurs de risques et la définition de ces derniers. « Il s’agit notamment de protéger un certain nombre d’agents, très souvent des femmes, travaillant par exemple dans les établissements pour personnes âgées, auprès des sans-abris, de publics difficiles ou dans des environnements violents, et qui occupent des métiers usants. » Selon eux et l’Uncass, « cette usure n’est bien entendu pas sans rapport avec la crise des métiers du médico-social ».

Des arguments repris, dans des amendements similaires, par leur collègue de groupe Nathalie Bassire (La Réunion), mais aussi par la députée socialiste du Val-de-Marne Isabelle Santiago. Les Ecologistes, enfin, appellent dans un amendement (8733) à prendre en compte les « biais sexistes » qui ont pu prévaloir à la définition des critères de risques. Ils demandent que « de nouveaux critères soient définis pour correspondre davantage aux risques observés dans les métiers aujourd’hui majoritairement occupés par des femmes ».