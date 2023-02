Fonctionnaire bashing : la trêve fut de courte durée

Conditions de travail

Alors que le discours populiste sur les privilèges supposés des fonctionnaires regagne du terrain, un autre mal gangrène la fonction publique. Il émane d’une critique interne et d’un management gestionnaire qui démobilisent les agents. Témoignages.

Chiffres-clés Selon le baromètre « La Gazette » - MNT bien-être au travail 2022, les territoriaux sont moins nombreux qu’avant à se dire satisfaits de la reconnaissance de la part des usagers (62 %), des élus (60 %) et de leur hiérarchie (51 %).

Sur les écrans noirs ces derniers mois, plusieurs comédies – « Irréductible », « La très très grande classe » pour ne citer qu’elles – censées rendre hommage aux fonctionnaires sont venues en réalité égratigner une nouvelle fois leur figure, servant les clichés éculés d’agents fainéants agrippés à leur statut, déjà exploités dans « Les Municipaux ».

Qu’ils semblent loin les applaudissements aux fenêtres en plein confinement et la prise de conscience de la présence essentielle des agents publics ! Le retour à la caricature, notamment dans les commentaires sur le projet de réforme des retraites, dénote une ambiguïté persistante. Si les usagers plébiscitent l’utilité des agents, les moqueries participent en même temps à remettre en cause leur efficacité.

Manque d’empathie

Dans sa région de montagne, Laetitia ­Pras se sait épargnée par rapport à ses collègues. La directrice du service « vie sociale et services de proximité » gère, entre autres, deux maisons France Services, une équipe d’aides à domicile et un relais petite enfance pour la communauté de ­communes du ­Guillestrois et du Queyras (15 communes, 110 agents, 8 500 hab., Hautes-Alpes). « Nous sommes des services support gratuits ouverts à tous, nous n’octroyons pas d’aides financières, mais un accompagnement aux démarches. Dans ce cadre, notre rapport aux citoyens est bien plus pacifié que celui de nos collègues de la propreté et de la collecte des ordures, par exemple. »

Une différence très nette dont témoigne Alexis Mari, chef d’équipe à Paris Centre (quatre premiers arrondissements, 350 agents au service propreté). Sur le terrain il y a encore deux ans comme éboueur préposé à la relève d’encombrants, le trentenaire a en tête les comportements de dénigrement et de manque d’empathie des citoyens.

« “Si tu ne travailles pas bien à l’école, tu finiras comme monsieur”, je l’ai entendu très souvent », fait-il remarquer. Les actions sont scrutées. « Dès que je sors mon ­portable pour faire une photo ou envoyer un message à mon chef, l’usager, lui, croit que je fais autre chose que mon travail. Mais s’il croise des employés en bas de leur bureau pour une pause cigarette, il n’aurait pas l’idée de les critiquer ! »

Colère forte

Les accueils de collectivité sont aussi des lieux d’exposition forte au fonctionnaire bashing. « Au moment de la crise des “gilets jaunes”, une de leurs délégations était venue nous insulter tout en nous filmant. Ce souvenir est resté un peu traumatisant », confie Sonia. La chargée de mission à la relation usager dans un service départemental francilien décrypte, néanmoins, « [qu’] il y aura toujours des personnes isolées pour dire qu’on ne sert à rien, mais ce qui monte surtout aujourd’hui, c’est une colère forte envers l’administration plus ­qu’envers les agents eux-mêmes ».

Un point de vue partagé par ­Johan ­Theuret, ­fondateur du groupe de réflexion Le Sens du ­service public. « Il faut mettre de côté le discours ­populiste et s’attarder sur l’origine même des tensions. Or de ce point de vue, le discours gestionnaire sur le nombre de fonctionnaires répété depuis plus de dix ans par les décideurs publics a fait des ravages en portant notamment la suspicion sur la légitimité de notre travail », analyse-t-il.

« L’exécutif souhaite toujours moins de fonctionnaires, mais leur absence sur le terrain est ce qui nourrit aussi paradoxalement le ressentiment », pointe Julien Kounowski. Avec une expérience de plus de dix ans dans la fonction publique d’État au sein de ministères sociaux, le secrétaire général Sniass-Unsa du corps des inspecteurs sanitaires et sociaux constate la dégradation incessante de la figure même du fonctionnaire. « Les réformes et les changements de fond tous les trois ans ne donnent plus les moyens aux administrations de se réorganiser, surtout dans une constante baisse de moyens qui fragilise la continuité du service et la qualité des politiques publiques. A la fracture entre citoyens et fonctionnaires s’en ajoute une entre les agents et leur ministère employeur », souligne-t-il.

Expertise dévaluée

La cassure se constate aussi à l’hôpital. « Les soignants sont plutôt épargnés par la critique car peu assimilés à des fonctionnaires. Mais la brèche s’agrandit entre le personnel médical et les administratifs », observe Christel, employée dans un service psychiatrique. Ce bashing interne est encore plus ressenti au sein de l’Éducation nationale, où les enseignants craquent littéralement.

« Notre institution nous méprise et elle méprise les jeunes. Entre la dégradation des conditions de travail et la perte de sens du métier qui nous oblige au tri des élèves, je ne sais pas ce qui me dégoûte le plus », confie Julien. Professeur d’anglais dans un collège de la banlieue est de Paris, il se demande « que faire face à des élèves à qui on ne propose aucun avenir scolaire. Je crois que c’est cela qui me démotive le plus ».

Dans la FPT, Justine, cadre RH, sent constamment son expertise « dévaluée ou non prise en compte par les élus et la direction générale. On nous place dans l’exécution avec un management qui considère plus le budget que le projet ». Pour Sonia, le problème est situé dans la confrontation grandissante entre les statuts et les métiers. « Il y a comme une lutte des classes interne », compare-t-elle. C’est aussi cela qui aboutit, selon Jef Lair de la CGT, à une inévitable « crise de l’engagement, on ne peut pas ne pas le ­reconnaître ».

L’implication des territoriaux valorisée sur les réseaux sociaux La mise en valeur des agents territoriaux dans les campagnes de communication publique s’est développée dès les années 2010. Des départements ont pris le sujet à bras-le-corps. C’est le cas des ­Yvelines ou de Lot-et-­Garonne qui ont créé des ­slogans mettant en avant les ­territoriaux. Au sein du conseil départemental de la Meuse, les interventions des agents sur la voie publique (posts sur les incivilités, informations sur les actions des agents en bord de route) font l’objet de communications ­systématiques sur les réseaux sociaux, tout comme est valorisée leur implication dans les événements populaires locaux (par exemple, le Tour de France, les foires, etc.). Des communes entendent aussi recréer du lien social à travers des tutos et des vidéos d’agents.

Les agents sont accompagnés sur les procédures et le suivi de dépôt de plaintes Directement placés sous le regard des usagers, les agents des routes de la Meuse sont parfois confrontés à des attitudes hostiles et provocatrices. Des automobilistes ralentissent à leur hauteur et jettent des déchets par la fenêtre ou, plus rarement, les insultent. « Ce genre de comportement choque les jeunes recrues et nous, les anciens, nous sommes là pour leur expliquer que c’est récurrent et qu’il faut apprendre à prendre de la distance. Nous leur rappelons que nous sommes un service public mais que c’est en effet parfois difficile lorsque ce même public ne les respecte pas », constate Gaël Baderot. Le coordinateur des centres d’exploitation de Verdun et de Clermont accompagne ses agents sur des procédures de suivi et des dépôts de plaintes. « On suit ces affaires, cela répond en partie au problème mais ne résout pas l’influence que cela a sur le mental. » Et de nuancer : « Aujourd’hui, notre fonctionnement se rapproche de celui d’une entreprise, nous avons des objectifs à atteindre, des comptes à rendre. Nos tenues se différencient peu de celles des prestataires. » Il n’est pas sûr que l’usager fasse le distinguo avec des employés du privé. Contact : Gaël Baderot, 03.54.61.04.30.