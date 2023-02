La station de Métabief veut tourner la page du ski

Stations de montagne

Publié le 07/02/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Changement climatique oblige, la station de moyenne montagne de Métabief, dans le Jura, a engagé depuis 2016 une transition pour tourner la page du ski. Une vaste démarche associe élus, professionnels du tourisme ou acteurs du sport à l’échelle du Haut-Doubs pour réfléchir avant d’agir, et préparer la fin du ski alpin -et nordique-, à l’horizon 2030-2035.

C’est un paradoxe. Mais ce paradoxe exprime la complexité de la transition que doivent opérer les stations de sports d’hiver face au réchauffement climatique. Ainsi, le 1er février dernier, le tribunal pénal de Besançon instruisait-il la plainte d’une association de défense de l’environnement (1) à l’encontre du syndicat mixte du Mont-d’Or (SMMO), gestionnaire de la station de Métabief, dans le Haut-Doubs. Motif : le SMMO, fort engagé depuis 2016 dans une démarche d’adaptation au changement climatique, aurait construit en 2013 une retenue collinaire dont l’emprise, selon l’association, aurait compromis la biodiversité.

« On ne le ferait plus »

Depuis la mise en route de la retenue de 6,5 millions d’euros, qui alimente 110 des 140 enneigeurs de cette station de moyenne montagne (de 1016 mètres à 1463 mètres d’altitude) du Jura, « l’équipement a été amorti », affirme à France 3 Philippe Alpy, actuel président du SMMO qui, s’il n’était pas en fonction en 2013, dit « en assumer l’héritage ».

Et si, ajoute l’élu, « cet investissement a permis de sauver trois saisons sur les cinq dernières années, aujourd’hui, on ne le ferait plus ». Certes, la station dépend toujours à 90% du ski… Mais, entre temps, un autre projet d’investissement massif a orienté la collectivité vers une autre piste que le tout ski, comme le raconte le directeur du SMMO, Olivier Erard, également responsable du pôle ingénierie.

« En 2016, alors que nous connaissions déjà une situation d’aléas climatiques forts, avec une variabilité du chiffre d’affaires, la perspective d’investir 15 millions d’euros dans un télésiège neuf nous a fait nous interroger, rappelle ce glaciologue de formation. Disposions-nous encore de 20 ans de ski pour amortir un tel investissement ? En croisant les modèles de la Drias et de l’AdaMont, plus tard les projections de ClimSnow, et en les croisant avec les constatations d’acteurs de terrain, il nous est apparu que non. Nous sommes positionnés dans la transition. »

La volumétrie du ski alpin

Dans un premier temps, plutôt que l’achat d’un équipement neuf, la collectivité a engagé l’analyse -par scan- des points d’usure de ses équipements, en particulier des massifs béton et a lancé un programme de remplacement et de réfection de ses installations de deux millions d’euros (au lieu des 15 prévus).

« Nous avons aussi internalisé des compétences et amélioré la maintenance, ajoute le directeur. Le fait que la station soit gérée en régie directe a sans doute accéléré les processus, entre l’analyse, l’expertise technique et la prise de décision des élus. »

Accélérée, la démarche du SMMO s’inscrit néanmoins dans le temps long -dix ans et dans un territoire élargi. « Fin 2018, note le directeur, nous avions compris qu’il fallait se préparer à faire le deuil du ski, sans savoir à l’avance comment remplacer sa volumétrie. Avec 200 000 skieurs par an, il représente toujours 40% de notre économie touristique. Il s’agit donc de trouver les solutions avec les acteurs et de travailler à l’échelle du territoire du Haut-Doubs, avec la démarche de changement : O-Doubs Transition. Il ne s’agit pas non plus de se précipiter, comme dans les années 1960, dans un modèle monolithique. »

L’outdoor dans le respect de la nature

Face à l’ampleur de l’enjeu, la collectivité s’est doté d’un pôle d’ingénierie interne, dédiant 60% de la taxe remontées mécanique au financement du poste d’Olivier Erard et faisant aussi appel au fonds d’ingénierie d’Avenir montagnes, porté par l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), pour financer un poste de cheffe de projet dédiée à la transition. Leur attention prioritaire : associer élus, techniciens et professionnels aux projets pour aller vers l’équilibre.

« La montagne est partagée par de nombreuses activités, sportives, touristiques ou agricoles et possède une grande biodiversité, commente Olivier Erard. On ne peut ainsi développer les activités outdoor sans mesure, au risque d’exposer certains milieux naturels à une trop forte affluence, ou de créer de nouveaux conflits d’usages… »

Le pôle d’ingénierie travaille ainsi, par exemple, avec les professionnels de l’outdoor, magasins de sports, hébergeurs ou association de handisports – et appuie leurs projets. Des sportifs se sont fédérés en une association multisports…

« Plus qu’à convaincre de la fin d’un modèle, nous cherchons à mettre en action et en lien, conclut le directeur du SMMO . J’anime ainsi un groupe de travail sur les métiers et les compétences avec des acteurs divers, pour les amener à réfléchir à la fois sur le sens de leur travail, sur leurs liens avec les autres usagers de la montagne et avec la nature. » Afin qu’émerge un modèle touristique et sportif adapté à la moyenne montagne et au changement climatique.

La rando vers l’usine à neige Plutôt que de dissimuler l’usine qui couvre quelque 40% de ses besoins en neige, la station de Métabief l’a transformée en animation. La station propose une « balade facile au départ du sommet du télésiège », afin de découvrir « les rouages secrets de la fabrication de la neige de culture en visitant les entrailles de l’usine à neige à 1350 m d’altitude ». Avec raquettes, bâtons en hiver, simples chaussures de marche en été.

Thèmes abordés Pratiques sportives

Sport