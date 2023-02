Primes : un levier pour attirer et fidéliser des agents

Publié le 16/02/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

La communauté d’agglomération du Grand Annecy tente d’attirer des candidats en recrutant, aux premiers échelons, à 26 % au-dessus du Smic et par des primes pour tous.

[CA du Grand Annecy (Haute-Savoie) 34 communes • 1 200 agents • 207 300 hab.] Créée en 2017, la communauté d’agglomération (CA) du Grand Annecy a vite rencontré d’importantes difficultés de recrutement. En cause : le même manque de candidatures qu’ailleurs, notamment dans les domaines de la gérontologie ou de la propreté, mais accentué par les besoins importants de cette intercommunalité gérant onze établissements pour personnes âgées et plusieurs régies (déchets, eau potable). Sans oublier un taux d’emploi élevé et la cherté de la vie dans ce bassin voisin de la Suisse.

Pour rendre plus attractifs les emplois en tension, majoritairement de catégorie C, l’agglo a décidé, dès 2018, de recruter aux premiers échelons à 26 % au-dessus du Smic. « Mais en 2020, la crise du Covid est venue révéler que ces métiers à forte utilité sociale restaient les moins payés », commente ­Sébastien ­Lenoir, directeur général­.

Cherté de la vie

Le Ségur de la santé en 2020 a alors, certes, permis d’attri­buer un complément de traitement­ indiciaire (CTI) à des agents des ­établissements ­gérontologiques, mais pas à d’autres. « Pour préserver une certaine égalité, nous avons pris une mesure compensatoire pour ces derniers, explique-t-il, sous condition qu’ils travaillent en lien direct avec les personnes âgées. »

Une mesure qui a revêtu la forme d’une prime « grand âge », de 118 euros brut, appliquée en mars 2022 avec effet rétroactif sur janvier et février. « De fait, nous avons observé une diminution assez nette des difficultés de recrutement en 2022 », rapporte Cécile Benet, directrice RH.

Cet « écrasement des écarts avec les niveaux supérieurs de rémunération n’a pas rencontré vraiment d’opposition », assure le directeur général. Qui dit néanmoins rester « attentif » car les cadres se sont mis à exprimer, à leur tour, des demandes de revalorisations compensant la cherté de la vie à ­Annecy. Les ­difficultés de recrutement touchant jusqu’aux métiers administratifs, il fallait d’autres outils, de fidélisation autant que d’attractivité.

C’est pourquoi une nouvelle politique indemnitaire basée sur trois primes annuelles, applicables à l’ensemble des agents, a été négociée avec les partenaires sociaux et votée par les élus en février 2022. La première prime « de vie chère » sera ­distribuée en mars.

Elle « va encore accroître l’écart des rémunérations avec le Smic », annonce Sébastien ­Lenoir, mais sera identique pour tous (400 euros brut par an). « S’il s’était agi d’un pourcentage du traitement indiciaire, cela aurait été au détriment des “C” », argumente-t-il.

Ancienneté et engagement au travail

Prévue pour 2024, la deuxième prime, de « fidélisation », sera individuelle et modulée en fonction de l’ancienneté et de l’engagement au travail (400 euros par an maximum). « Son niveau sera décidé sur la base d’une évaluation de l’atteinte des objectifs, de l’évolution des compétences ou de l’effort de ­formation, réalisée dans le cadre de l’entretien annuel, avec un support permettant de ­l’objectiver », précise ­Cécile ­Benet. Enfin, en 2025, une prime d’intéressement à la performance collective (même plafond), assise sur les objectifs du plan climat-air-énergie du territoire, sera instaurée.

Pour Sébastien Lenoir, il est clair que tout ceci ne va ni résorber les écarts de rémunération entre filières, ni résoudre les ­difficultés des agents à se loger dans le bassin d’Annecy, ni même atténuer les contraintes propres à certains emplois. « Mais ce levier des primes est notre seul moyen d’action », conclut le directeur général.

« Pour moi, les difficultés de recrutement sont un enfer quotidien » Valérie Laurent, directrice de la valorisation des déchets « Les difficultés de recrutement sont, pour moi, un enfer quotidien. Elles ont augmenté depuis le Covid, à tous les niveaux. La prime de vie chère était une revendication forte : comme à Annecy, on ne loue pas un T1 à moins de 800 euros, les personnes extérieures ne viennent pas ou repartent rapidement, les collectivités se piquent les agents entre elles… Ceci dit, le responsable de la collecte et moi attendons aussi des leviers managériaux pour valoriser ceux qui travaillent. Il n’y a pas eu trop de réactions au fait que cette prime sera forfaitaire, mais, la collectivité tient par l’investissement de ces collaborateurs prêts à faire des heures supplémentaires. Les encadrants intermédiaires, notamment, ne touchent que 40 à 60 euros de plus pour manager. Il faut vraiment qu’ils en aient envie ! »

