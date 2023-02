Social : que retenir de la loi de finances pour 2023 ?

[décryptage] LFSS 2023

Energie, taxe foncière et crédit d’impôt : les trois axes pour alléger le poids des factures des structures d’hébergement et de leur personnel, des seniors et des parents de jeunes enfants.

Adoptée après une procédure peu commune liée à l’emploi quasi-systématique de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution, la loi de finances pour 2023 a été publiée le 31 décembre 2022. Le Conseil constitutionnel n’a rien trouvé à redire sur les mesures fiscales, teintées d’un objectif social, à destination des particuliers et des entreprises.

Prise en compte de la crise de l’énergie

La loi de finances pour 2023 est marquée par la crise énergétique et l’inflation, en partie liées à la guerre en Ukraine. Des dispositifs d’aide sont prévus pour aider ménages, entreprises et collectivités locales à régler leurs dépenses énergétiques. À l’instar des ménages qui continuent à bénéficier, jusqu’au 30 juin 2023, de la limitation de la hausse des tarifs d’électricité et de gaz (15 % contre 4 % en 2022), les très petites entreprises (TPE), les plus petites communes ainsi que les structures d’habitat collectif, telles que les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les résidences autonomies, sont éligibles au bouclier tarifaire « électricité » (art. 64).

Pour soutenir l’économie, toutes les entreprises seront aidées via la guichet d’aide au paiement des factures d’électricité et de gaz.

En outre les petites et moyennes entreprises (PME), les associations, les collectivités et les établissements publics non-éligibles au bouclier tarifaire bénéficieront d’un amortisseur « électricité ». Applicable depuis le 1er janvier 2023 pour un an, il permet la prise en charge d’environ 20 % des factures totales d’électricité de ces usagers.

Une indemnité carburant de 100 euros (un milliard budgété pour ce dispositif) est versée aux travailleurs modestes utilisant leur voiture ou leur moto pour se rendre au travail. Sont notamment concernées les aides à domicile parmi les personnels des établissements et services sociaux et médicosociaux.

La loi de finance rectificative pour 2022 (art. 20) instaure deux chèques énergie exceptionnels, un pour le chauffage au fioul, l’autre pour le chauffage au bois. Ils sont attribués aux ménages dont le revenu fiscal de référence, compte tenu de la composition du ménage, est inférieur à un plafond donné.

Pas de taxe foncière pour les personnes âgées

La loi de finances pour 2023 aménage la taxe foncière en élargissant l’exonération en faveur des personnes âgées ou handicapées pour la résidence principale. Elle concerne désormais, sans condition de ressources, les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, anciennement minimum vieillesse). Les personnes âgées de plus de 75 ans et les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) y sont éligibles sous condition de ressources. Les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent également en bénéficier pour leur habitation secondaire. Pour les couples mariés, la condition d’âge ou de handicap peut n’être remplie que par l’un des conjoints. Le logement doit être soit un bien propre de la personne âgée ou handicapée, soit un bien appartenant à la communauté conjugale.

La condition de ressources dépend du revenu fiscal de référence de l’année précédente, qui doit être inférieur à certains plafonds (11 885 € pour la 1re part de quotient familial + 3 174 € pour chaque demi-part supplémentaire en 2023). En cas de dépassement de ces plafonds, les propriétaires concernés conservent encore pendant deux ans le bénéfice de l’exonération.

L’exonération est accordée sans démarche particulière ; elle ne s’applique en revanche pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) figurant sur l’avis d’imposition, laquelle reste due.

Moins de taxe foncière pour les plus de 65 ans modestes

Les personnes âgées de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l’année d’imposition, répondant aux conditions de ressources définies pour l’exonération, peuvent bénéficier d’un dégrèvement de la taxe foncière d’un montant de 100 €. Le dégrèvement est appliqué d’office par l’administration fiscale.

Si le redevable n’est pas exonéré, le montant de sa taxe foncière relative à sa résidence principale peut être plafonné, par la suppression de la partie supérieure à la moitié des revenus de son foyer fiscal. Ce plafonnement est soumis à la condition de n’être pas assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière et si le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 27 947 € pour la première part de quotient familial (plus 6 530 € pour la première demi-part supplémentaire et plus 5 140 € pour les autres demi-parts). Une demande spécifique doit être effectuée sur le site des impôts (LF 2023, art. 102).

Les allègements et exonérations sur les impôts locaux bénéficient aux personnes âgées hébergées dans un établissement de soins longue durée ou en Ehpad , si elles conservent la jouissance de leur ancienne habitation principale. La condition que le logement demeure libre de toute occupation, y compris à titre gratuit, est supprimée.

Crédit d’impôt « garde d’enfants »

Le plafond du crédit d’impôt pour frais de garde d’un enfant de moins de six ans est relevé à 3 500 euros par enfant à charge, contre 2 300 euros jusqu’à présent.

